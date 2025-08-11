Cuộc gặp Mỹ - Nga đối thoại về Ukraine nóng hầm hập, giá dầu diễn biến ra sao?

Sáng 11/8, giá dầu Brent giảm 0,78% xuống 66,07 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giảm 0,58 USD xuống 63,30 USD/thùng. Đà giảm nối tiếp tuần trước, khi Brent mất 4,4% và WTI giảm 5,1%.

Nguyên nhân đến từ việc Mỹ vừa tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa từ nhiều quốc gia, OPEC quyết định nâng sản lượng, cùng với triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga – yếu tố có thể dẫn đến việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang hạn chế nguồn cung dầu Nga ra thị trường quốc tế.

Cuộc gặp Mỹ - Nga có thể tác động thế nào đến thị trường dầu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để bàn về việc kết thúc chiến sự ở Ukraine. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, các lệnh trừng phạt đối với dầu Nga có thể được dỡ bỏ, làm gia tăng nguồn cung toàn cầu và gây áp lực giảm giá dầu.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo nếu không đạt hòa bình, Mỹ có thể siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc áp chế tài thứ cấp với các khách hàng mua dầu Nga, đồng thời thúc giục Ấn Độ giảm nhập khẩu từ Moscow.

Những yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng giá dầu tuần này?

Theo chuyên gia phân tích Tony Sycamore (IG Markets), dữ liệu lạm phát Mỹ công bố ngày 12/8 sẽ là yếu tố quan trọng. Nếu chỉ số CPI thấp hơn dự kiến, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm và mạnh tay cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, qua đó kích thích kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu. Ngược lại, nếu CPI cao hơn dự báo, lo ngại “lạm phát kèm suy thoái” có thể xuất hiện, kéo lùi kỳ vọng nới lỏng tiền tệ.

Ngoài ra, mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ, áp dụng từ ngày 8/8, có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu do chuỗi cung ứng bị xáo trộn và áp lực lạm phát tăng, từ đó kìm hãm nhu cầu năng lượng.