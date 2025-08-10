9X Ninh Bình làm chủ doanh nghiệp kinh doanh hàng giả nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mới đây phát đi thông tin cho biết đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 112 đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội thuộc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này chưa thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định, đồng thời đang kinh doanh nhiều sản phẩm mang dấu hiệu “Lacto Mason” trên bao bì, tem nhãn, hóa đơn và hợp đồng mua bán. Đáng chú ý, đây là một nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm - Ảnh DMS

Doanh nghiệp còn sử dụng website thương mại điện tử lactomason.com.vn để quảng bá, xúc tiến sản phẩm nhưng không công bố đầy đủ thông tin theo quy định, đồng thời đưa thông tin hàng hóa vi phạm lên môi trường mạng.

Qua kiểm tra, có tổng cộng 6 loại sản phẩm vi phạm với trị giá bị tạm giữ lên tới gần 1,46 tỷ đồng; số hàng đã xuất bán trị giá hơn 75 triệu đồng, trong đó, lợi nhuận bất hợp pháp ước tính hơn 68,9 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam thừa nhận toàn bộ hành vi đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cũng như sử dụng dấu hiệu vi phạm trên tên công ty, hóa đơn, hợp đồng và sản phẩm. Một số mặt hàng còn được xác định thuộc nhóm thiết bị y tế loại B nhưng chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định pháp luật.

Với 9 hành vi vi phạm nghiêm trọng, Đội QLTT số 1 đã đề xuất mức xử phạt hành chính tổng cộng 634,5 triệu đồng. Các hành vi gồm: Kinh doanh tại địa điểm chưa thông báo với cơ quan đăng ký; Đặt hàng gia công hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu; Sử dụng dấu hiệu vi phạm trên giấy tờ giao dịch; Mua bán thiết bị y tế chưa công bố điều kiện kinh doanh; Cung cấp, công bố thiếu thông tin hàng hóa và chủ sở hữu trên website; Không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi trong hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ núp bóng doanh nghiệp hợp pháp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.

Trong khi đó, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam được thành lập tháng 1/2024 với 26 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Thời điểm thành lập, Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Ông Đỗ Dương Cường sinh năm 1996 địa chỉ thường trú tại Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) là chủ sở hữu và là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam, ông Đỗ Dương Cường còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH dược phẩm Idoctor.

Doanh nghiệp được thành lập tháng 3/2021 với 33 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 triệu đồng.