Cả làng sản xuất thịt trâu gác bếp giả

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về bốn vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị triệt phá trên địa bàn gần đây.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, tại xã Vĩnh Hưng, công an đã khởi tố giám đốc Vũ Thị Hường, 32 tuổi, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an xác định cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng. Thịt được đóng trong các bao bì giả nhãn mác. Tại thời điểm khám xét, cảnh sát thu hơn 30 tấn thịt lợn, trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Khi phá án, công an phát hiện cả một làng cùng sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái". Số lượng thịt đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ song được "biến" thành thịt trâu Hà Giang.

Sau khi công an vào cuộc, các cơ sở tại làng này đều đóng cửa.

Thịt trâu gác bếp của MQ FOOD được rao bán trên thị trường. Ảnh: MQ FOOD

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP dược phẩm FUSI, công an đã khởi tố 3 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ tháng 11/2020 đến 6/2025, Công ty dược phẩm FUSI đã ký hợp đồng sản xuất 37 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.

Ngoài ra, FUSI còn ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều Công ty với tổng giá trị hàng xuất bản là 137 tỷ đồng. Tại thời điểm khám xét, công an thu 31 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số 716.291 viên nén bao phim, 1.800 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Một vụ án khác xảy ra tại Công ty TNHH Famimoto Việt Nam, công an đã khởi tố 5 người để điều tra về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam từng làm trong lĩnh vực quản lý thị trường, có kinh nghiệm sản xuất các mặt hàng là thực phẩm, sau đó đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn. Sản phẩm là hàng giả được tuồn chủ yếu vào bếp ăn công nhân, trường học.

Công an đã thu hơn 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, gần một tấn bột canh, hơn 71.000 lít dầu ăn, hơn 84 tấn phụ gia và hơn 1,5 triệu vỏ bao bì, can nhựa để đựng sản phẩm cùng các dây chuyển, thiết bị sản xuất, đóng gói.

Trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, công an đã khởi tố 6 bị can và thu giữ 11,8 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại, gần 77.000 lít dung dịch dạng nước. Đường dây này hoạt động từ năm 2018 đến nay, tuồn vào thị trường hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về các vụ án, sáng 11/8. Ảnh: Linh Đan

Sau khi triệt phá hàng loạt các vụ về sản xuất hàng giả, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra thủ đoạn chung trong các vụ án là liên tục thay đổi liên tục địa điểm sản xuất, kinh doanh, nhà kho thường đóng cửa, chỉ mở lúc vận chuyển hàng hóa.

Nhằm tạo niềm tin, các nghi phạm đăng ký bảo hộ cho thương hiệu, ghi trên nhân bao bì các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm rất cao, thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn các sản phẩm của các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Bao bì mua từ nhiều nơi còn thực phẩm thì mua trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ, kém chất lượng.

Theo Công an Phú Thọ, nhóm phạm tội đã nghiên cứu tâm lý, đánh vào nhu cầu sử dụng số lượng lớn các mặt hàng thường dùng của người dân như dầu ăn, mì chính, hạt nêm, bột canh...