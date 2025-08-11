Kinh tế 24h: Giá vàng tuần này có thể tiếp tục tăng

Giá vàng tuần này có thể tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh, tăng gần 40 USD (3,25%), từ 3.360 USD lên 3.397 USD/ounce, có lúc vượt 3.400 USD sau tin đồn Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng thỏi. Dù tin đồn bị bác bỏ, giá vẫn duy trì mức cao. Khảo sát của Kitco cho thấy 60% nhà phân tích dự báo giá tăng tuần tới, 10% dự đoán giảm, 30% cho rằng đi ngang.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh

Darin Newsom (Barchart.com) nhận định bất ổn vĩ mô, đặc biệt từ chính sách thương mại, và yếu tố kỹ thuật sẽ tiếp tục đẩy giá vàng. James Stanley (Forex.com) lạc quan, chỉ ra ngưỡng hỗ trợ 3.350 USD và tiềm năng bứt phá qua 3.435 USD, từng đạt trong tháng 5-7. Tuy nhiên, Ole Hansen (Saxo Bank) thận trọng, cho rằng giá cần vượt 3.450 USD để thay đổi xu hướng, do vàng mắc kẹt từ tháng 4. Sean Lusk (Walsh Trading) cảnh báo nếu giá xuống dưới 3.400 USD, có thể giảm mạnh về 3.280 USD do bán tháo, dù kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 9 hỗ trợ giá.

Adrian Day (Adrian Day Asset Management) cho rằng tin thuế vàng là “hiểu lầm”, và số liệu tiêu dùng quan trọng hơn lạm phát. Ông dự đoán giá đi ngang ngắn hạn. Tuần này, các báo cáo CPI, PPI, doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến dự báo lãi suất và giá vàng.

7 tỷ USD trợ cấp điện mặt trời sắp bị thu hồi tại Mỹ

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến thu hồi 7 tỷ USD trợ cấp từ chương trình Solar For All, được khởi xướng tháng 6/2023 dưới thời Biden, nhằm hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp tiếp cận năng lượng mặt trời. Theo The New York Times, EPA sẽ gửi thư chấm dứt trợ cấp trong tuần này. Đến nay, chỉ 53 triệu USD được giải ngân.

Chương trình dự kiến hỗ trợ 900.000 hộ, tiết kiệm 400 USD/hộ/năm, tổng cộng 350 triệu USD/năm và 8 tỷ USD trong 25 năm. Nó cũng giảm 30 triệu tấn CO2, tương đương khí thải từ 7 triệu ô tô, tạo 4 GW năng lượng mặt trời phân tán và hàng trăm nghìn việc làm trong 5 năm. Các dự án tuân thủ tiêu chuẩn lao động Davis-Bacon và Build America, Buy America.

Việc thu hồi trợ cấp có thể làm mất việc làm, tăng giá điện, đặc biệt tại miền Nam Mỹ, nơi 5 triệu hộ chịu chi phí sinh hoạt cao. Chương trình điện mặt trời cộng đồng giúp tiết kiệm 20% hóa đơn điện. Patrick Drupp (Sierra Club) chỉ trích động thái này tước đi cơ hội giảm gánh nặng tài chính cho cộng đồng yếu thế. Kym Meyer (Southern Environmental Law Center) dọa kiện nếu trợ cấp bị cắt, gọi đây là hành động “bất hợp pháp” vì mục đích chính trị.

EPA cho biết chưa có quyết định cuối cùng và đang đảm bảo tuân thủ ý định của Quốc hội.

Đánh thuế 20% trên lãi chứng khoán: Những lo ngại và các vấn đề cần làm rõ

Bộ Tài chính đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, áp thuế 20% trên thu nhập ròng từ chuyển nhượng chứng khoán (giá bán trừ giá mua và chi phí hợp lý) theo năm, hoặc 0,1% trên giá bán nếu không xác định được chi phí. Thuế chuyển nhượng vốn cũng 20% trên thu nhập, hoặc 2% nếu không xác định chi phí.

Nhà đầu tư cá nhân như chị Phan Ngọc Mai lo ngại mức thuế 20% quá cao, cộng với phí giao dịch, thuế 0,1% khi bán và 5% trên cổ tức, khiến lợi nhuận giảm mạnh, có thể đẩy họ rời thị trường. Ông Nguyễn Quốc Tuyển (TVI) cho rằng thuế này tác động lớn đến nhà đầu tư nhỏ lẻ, khó xác định chi phí như phí tư vấn. Ông đề nghị lộ trình chuyển tiếp và phương án tính chi phí hợp lý.

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đánh giá phương án 20% là điểm mở, nhưng cần làm rõ cách tính giá vốn và chi phí hợp lệ (như vay margin). TCBS phản đối thuế cổ phiếu thưởng khi chưa thực nhận thu nhập, vì có thể buộc nhà đầu tư bán tài sản khác để nộp thuế. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết Bộ cân nhắc quyết toán cuối năm để phản ánh thu nhập thực tế, đồng thời hoàn thiện dữ liệu thuế cho công bằng.

Chuyên gia Đào Minh Trí (Yuanta Việt Nam) đề xuất thuế dựa trên thời gian nắm giữ để giảm đầu cơ, tăng minh bạch. Với 99,82% nhà đầu tư cá nhân, 95% thua lỗ sau 2 năm, thuế cao có thể khiến nhiều người rút lui.

Đồng Nai: Nhiều đại diện doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Ngày 10/8/2025, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với Lee Wung-Jin (Công ty TNHH Hyundai Global Motors Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai) và An Jungbon (Công ty TNHH MTV Tae Ho Fashion Vina) do các doanh nghiệp này nợ thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Biện pháp áp dụng từ ngày 6/8/2025 đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất Cồn Tùng Lâm bị cưỡng chế trích 118 tỷ đồng từ tài khoản do nợ thuế quá 90 ngày.

Trước đó, Chi cục Thuế khu vực XV (Biên Hòa – Vĩnh Cửu) đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh với đại diện pháp luật của 17 doanh nghiệp nợ tổng cộng 23,96 tỷ đồng, cao nhất gần 6 tỷ đồng, thấp nhất 500 triệu đồng. Đây là biện pháp cưỡng chế nhằm xử lý hành vi chây ì nộp thuế, ảnh hưởng nguồn thu và kỷ cương tài chính. Doanh nghiệp phải nộp ngay khoản nợ hoặc cung cấp chứng minh đã nộp, thay đổi đại diện pháp luật trong 3 ngày làm việc sau thông báo.

Luật sư Phạm Đình Bắc nhận định tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp mạnh, đúng pháp luật, tạo áp lực thực hiện nghĩa vụ thuế, nhưng cần xác định nguyên nhân nợ (khó khăn hay cố tình) để xử lý phù hợp. Cục Thuế khuyến cáo doanh nghiệp tra cứu nợ thuế qua Cổng thông tin Tổng cục Thuế hoặc eTax Mobile để tránh vi phạm.