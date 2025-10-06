Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vì sao bóng đá Malaysia bưng bít rồi ông Ayub từ chức trong im lặng?

Sự kiện: Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Sự im lặng đáng sợ của bóng đá Malaysia trước bão tố đã xảy ra như thế nào trước "quả bom" nhập tịch?

Ông Joehari Ayub chỉ ngồi ghế Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) 6 tháng rồi ra đi không nói một lời. Bóng đá Malaysia có gì bất ổn trước khi bị FIFA trừng phạt? Và vì sao cựu chủ tịch FAM Hamidin Amin phải thân chinh đến Thụy Sĩ để cứu bóng đá Malaysia?

Từ HLV Peter Cklamovski đến CEO Robert Friend cùng những nhân vật quan trọng trong bóng đá Malaysia, trong FAM đều không hé lời. Việc họ ém nhẹm thông tin về nguồn gốc 7 cầu thủ bị sai lệch hồ sơ nhập tịch khiến báo chí Malaysia đến người dân đều khó hiểu và bực tức.

Rodrigo Holgado (19) đang đá cho America de Cali đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ FAM kháng án lên FIFA.

Rodrigo Holgado (19) đang đá cho America de Cali đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ FAM kháng án lên FIFA.

Nhiều cây đa cây đề trong lịch sử bóng đá Malaysia nói rằng, bóng đá là xã hội thu nhỏ, không có gì phải ém nhẹm. Nếu ai đó ém thông tin, khi mọi chuyện vỡ lỡ sẽ không kịp thời can thiệp. Rõ ràng là những “cây đa cây đề” của bóng đá Malaysia cảnh báo không sai. Đến lúc FIFA phát hiện bảy cầu thủ bị sai lệch hồ sơ nhập tịch, thế là bóng đá Malaysia không kịp đỡ. Chuyện 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch đã được báo hiệu trước, trong và ngay sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0.

Chủ tịch Joehari Ayub của FAM từ chức mà không hé lộ nguyên nhân. Bóng đá Malaysia gặp bão tố cực lớn. Ảnh:FAM

Chủ tịch Joehari Ayub của FAM từ chức mà không hé lộ nguyên nhân. Bóng đá Malaysia gặp bão tố cực lớn. Ảnh:FAM

Những lần gặp gỡ báo chí, HLV Peter Cklamovski cho đến lãnh đạo FAM đều từ chối nói về nguồn gốc bảy tuyển thủ nhập tịch đang bị FIFA kỷ luật trên.

Ngay sau trận thắng Việt Nam 4-0, dư luận, fan đến báo chí Malaysia cũng đều không biết về nguồn gốc 7 cầu thủ đó. Nó không một bức màn phủ xuống toàn bộ đội tuyển Malaysia. Thế rồi dư luận, những nhà phê bình bóng đá Malaysia liên tục gây áp lực.

Họ gây áp lực đến độ Chủ tịch FAM Joehari Ayub nóng nảy lên tiếng “Chúng tôi chẳng có nghĩa vụ gặp ai cũng giải thích về nguồn gốc cầu thủ nhập tịch”. Thực ra thì chẳng ai được giải thích cả.

Ông Hamidin Amin, đương kim Chủ tịch danh dự FAM, Ủy viên Ban chấp hành FIFA dẫn đoàn đến Thụy Sĩ để cứu bóng đá Malaysia. Ảnh:NST

Ông Hamidin Amin, đương kim Chủ tịch danh dự FAM, Ủy viên Ban chấp hành FIFA dẫn đoàn đến Thụy Sĩ để cứu bóng đá Malaysia. Ảnh:NST

Rồi một thời gian ngắn sau, ông Joehari Ayub xin từ chức mà không rõ lý do? Ngay sau đó, FIFA trừng phạt FAM và 7 cầu thủ Malaysia vì làm sai lệch hồ sơ nhập tịch. Câu hỏi đặt ra là vì sao FAM lại bưng bít thông tin để rồi chủ tịch Joehari Ayub từ chức trong im lặng. Ông Joehari Ayub có thể là người nắm rất rõ dữ liệu về lý lịch và cách tiến hành nhập tịch của 7 cầu thủ bị kỷ luật.

Trong khi đó, ông Hamidin Amin làm Chủ tịch FAM hai nhiệm kỳ cho đến khi ông Joehari Ayub được bầu ngồi ghế chủ tịch FAM. Ông Hamidin Amin hiện nay là Chủ tịch danh dự FAM, vị này vẫn còn tiếng nói rất lớn.

Quan trọng nhất, ông Hamidin Amin đang là ủy viên Ban chấp hành FIFA (ông là một trong 9 người của AFC trong Ban chấp hành FIFA). Việc ông Hamidin Amin dẫn đầu trong nhóm quan chức FAM sang Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của FIFA để tìm cách gỡ khó cho bóng đá Malaysia là điều có thể hiểu được, vì vị quan chức này gần gũi và có mối quan hệ với FIFA. Nhưng kết quả ra sao thì vẫn còn phải chờ...

