FIFA xử Nam Phi thua 0-3 vì gian lận, ĐT Việt Nam chờ tin vui trước Malaysia

⛔Nam Phi bị xử thua 0-3

Theo phán quyết của FIFA, Nam Phi bị tước chiến thắng trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi trước Lesotho (thắng 2-0 khi đó). Họ bị xử thua 0-3. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFA) phải nộp phạt 10.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 12.500 USD). Nguyên nhân là Nam Phi đã để Teboho Mokoena ra sân trong trận đấu này, dù tiền vệ này đáng lẽ bị treo giò 1 trận do nhận hai thẻ vàng ở các trận vòng loại trước đó. Bản thân cầu thủ Mokoena chỉ nhận cảnh cáo.

Với phán quyết mới nhất, Benin vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, còn Nam Phi tụt xuống thứ 2 trong khi chỉ còn 2 lượt trận. Điều đáng nói, chỉ có đội dẫn đầu mỗi bảng mới có quyền giành vé đến World Cup 2026.

Nam Phi gặp họa khi để Mokoena thi đấu

Sai sót này gây xấu hổ cho Nam Phi, đặc biệt khi quan chức bóng đá hàng đầu của nước này, ông Patrice Motsepe, hiện là phó chủ tịch FIFA và chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF). Ông Motsepe cũng là chủ sở hữu CLB Mamelodi Sundowns, nơi Mokoena đang thi đấu.

FIFA cho biết Liên đoàn bóng đá Nam Phi có thể kháng cáo quyết định xử thua trận đấu. Cơ hội đi World Cup 2026 của Nam Phi chưa đóng lại. Họ phải thắng đậm Zimbabwe và Rwanda trong 2 trận cuối của vòng loại, qua đó hy vọng vượt qua hiệu số bàn thắng - bàn thua của Benin. Hiện Benin và Nam Phi đều có cùng 14 điểm, nhưng Nam Phi có hiệu số bàn thắng - bàn thua kém đối thủ (+3 so với +4).

⚽ĐT Việt Nam chờ công lý được thực thi

Với việc Nam Phi bị phạt, ĐT Việt Nam trông đợi điều tương tự xảy ra với Malaysia. FIFA từng ra quyết định phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vì sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại Asian Cup 2027.

7 cầu thủ liên quan gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Tất cả đều ra sân trong trận thắng 4-0 ĐT Việt Nam vào ngày 10/6 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng). Trong khi đó, các cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Án phạt xử thua ĐT Malaysia hiện vẫn chưa được đưa ra.