ĐT Việt Nam đấu “quân xanh” chất lượng trước đại chiến Malaysia, chờ Hoàng Hên kết hợp Xuân Son

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức chốt lịch thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, với đối thủ là Bangladesh. Đây được xem là màn chạy đà quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước cuộc đối đầu then chốt với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Bangladesh vào ngày 26/3, trước khi tiếp Malaysia ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Việc lựa chọn Bangladesh, đội bóng có biệt danh “Những con hổ Bengal”, được đánh giá là hợp lý về chuyên môn. Đại diện Nam Á này đang có dấu hiệu khởi sắc khi hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh trước khi đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh trước khi đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến hội quân từ ngày 17 hoặc 18/3. Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều khiến Ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng đội tuyển có thể xuất hiện những thay đổi đáng chú ý.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang. Sau khi hoàn tất thủ tục và chính thức có quốc tịch Việt Nam, người gác đền sinh năm 1992 hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG nếu được triệu tập. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở châu Âu cũng như phong độ ổn định tại V-League, Patrik Lê Giang hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong khung gỗ ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, cái tên Đỗ Hoàng Hên cũng đang được nhắc đến như một phương án bổ sung tiềm năng. Cầu thủ này đã hoàn tất các điều kiện pháp lý để đủ tư cách thi đấu cho ĐT Việt Nam và có thể được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội trong đợt tập trung tới. Nếu được gọi, đây sẽ là làn gió mới giúp tăng thêm chiều sâu đội hình, nhất là trong bối cảnh đội tuyển cần làm mới lực lượng hướng đến mục tiêu dài hạn.

Việc chốt “quân xanh” Bangladesh cùng khả năng chào đón những nhân tố mới cho thấy ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị chủ động và toàn diện. Trận giao hữu ngày 26/3 sẽ không chỉ là màn tổng duyệt chiến thuật, mà còn là dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm những gương mặt mới trước khi bước vào trận “đại chiến” với Malaysia – cuộc so tài có ý nghĩa bản lề trên hành trình giành vé dự Asian Cup 2027.

Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Quan chức bóng đá Malaysia “đầu hàng”, chấp nhận bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo đầu tiên liên quan đến phiên điều trần của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), về vụ...

Bấm xem >>

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-25/02/2026 17:04 PM (GMT+7)
