Malaysia “đẩy” tuyển Việt Nam đi Asian Cup 2027, Thái Lan đắng lòng

(PLO)-Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn đi Asian Cup 2027, còn tuyển Thái Lan thì gay go

Lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027 đã diễn ra, nếu như tuyển Việt Nam thua đội dùng cầu thủ lậu Malaysia thì Thái Lan sụp hầm 1-3 Ashgabat rất đau.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia là do đối thủ gian lận 7 cầu thủ nhập tịch vượt đẳng cấp đánh bại tuyển Việt Nam 4-0, cả 4 bàn đều được ghi trong hiệp 2. Trong khi đó tuyển Thái Lan cũng hành quân đến sân khách ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan và họ cũng bất ngờ thua đội bóng Trung Á 1-3. Nhưng đối thủ đánh bại tuyển Thái Lan là đội bóng chân chính, còn đối thủ đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 là “hàng lậu chất lượng” nên bây giờ... lộ mặt.

Nếu tuyển Việt Nam thua đối thủ cạnh tranh&nbsp;Malaysia 0-4 thì cũng đêm 10-6, Thái Lan sụp hầm ở Ashgabat 1-3 trước Turkmenistan.

Trước khi tuyển Thái Lan bay đến Asghabat thì thầy trò HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan đã “chốt” phải lấy 3 điểm tại đó,vì đối thủ là “kèo dưới” thứ hạng FIFA dưới rất xa Thái Lan. Trước đó cả guồng máy truyền thông Thái Lan đều dự đoán 3 điểm cho đội nhà. Tuy nhiên vào trận, toàn đội tuyển Thái Lan gặp phải “cạ cứng” đá rất khoa học, kín kẽ rồi Turkmenistan đánh bại Thái Lan 3-1. Cái thua ấy hệt như kịch bản tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 vậy. Nói khác đi là cơ hội đi Asian Cup 2027 với Thái Lan tuột hẳn bởi 2 đối cùng bảng D với Thái Lan và Turkmenistan rất yếu là Đài Loan và Sri Lanka, nó cũng tương đương bảng F là Lào và Nepal vậy.

"Ô dù" nào chống đỡ cho tuyển Malaysia khi có 7 cầu thủ không đủ tư cách khoác áo tuyển Malaysia? Ảnh: Bola

Song đến giờ này coi như tuyển Malaysia đã toang khi vi phạm đạo đức FIFA quá nặng, lừa gạt làm hồ sơ giả mạo đến bảy tuyển thủ Nam Mỹ, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Hai đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam là Lào và Nepal thì không ăn thua. Cánh cửa đi Asian Cup 2027 dành cho tuyển Việt Nam đã mở toang, Malaysia gian lận bị phát giác như mở đường đội tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2027.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan đã bị sụp hầm 1-3 trước Turkmenistan rất khó để thắng đậm hơn ở lượt về để vượt mặt Turmenistan.

Thực ra cái đêm 10-6 bóng lăn lượt 2 ấy cả hai thế lực bóng đá Đông Nam Á là tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan đều thất vọng vì thua đậm đối thủ mà trong kế hoạch của HLV Kim Sang- sik lẫn Masatada Ishii đều đã “lên lịch” phải thắng để có ưu thế giành vé duy nhất mỗi bảng đi Asian Cup 2027. Tuy nhiên cả hai vỡ kế hoạch.

Tuyển Việt Nam thua thảm ở Bukit Jalil bằng gần 2/3 đội hình nhập tịch lậu. Còn Thái Lan thì thua đối thủ vì họ chơi quá hay.

Nay tuyển Việt Nam thì đang đứng trước cơ hội gần như 100% đi Asian Cup 2027 thì tuyển Thái Lan vẫn lo nỗi lo vắng mặt Asian Cup 2027.

18 đội dự giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á có vé đi Asian Cup 2026 thêm 6 đội nhất của sáu bảng vòng loại hiện nay sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

DUY ĐỨC

