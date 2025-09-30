Malaysia trừng phạt mạnh tay 3 cầu thủ nhập tịch của CLB mạnh nhất quốc gia

Theo Asean Football, án phạt này xuất phát từ thông báo của FIFA về những sai phạm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong quá trình đăng ký cầu thủ nhập tịch, ở trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 6 vừa qua.

Tiền đạo Joao Figueiredo trong màu áo Johor

Ba cầu thủ này là Figueiredo - chân sút chủ lực, gánh vác hàng công, Irazabal - "lá chắn thép" nơi hàng thủ và Hevel giữ vai trò nhạc trưởng sáng tạo ở tuyến giữa.

Cả ba là trụ cột của Johor, đội bóng mạnh nhất Malaysia. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến CLB này trong phần còn lại của mùa giải, khi họ tham gia nhiều mặt trận.

Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến JDT mà còn làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Malaysia. Sau khi FIFA phát hiện việc sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa cầu thủ nhập tịch, hệ quả đã lan rộng từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Đây là lời cảnh tỉnh về sự minh bạch và chuyên nghiệp trong quản lý cầu thủ.