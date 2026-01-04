U23 Việt Nam lo “bão” chấn thương, Bùi Vĩ Hào 99% lỡ hẹn U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
1
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Newcastle United vs Crystal Palace 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
Fulham vs Liverpool 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Fulham - FUL Fulham
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Everton vs Brentford 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
0
Logo Brentford - BRE Brentford
1
Real Madrid vs Real Betis 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
1
Logo Real Betis - BET Real Betis
0
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Việt Nam lo “bão” chấn thương, Bùi Vĩ Hào 99% lỡ hẹn U23 châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào nhiều khả năng phải nói lời chia tay U23 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026 do dính chấn thương ở cổ chân.

😟 Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ giải cực cao

Chiều ngày 4/1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đăng ký cầu thủ sơ bộ của các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, cùng thời điểm này, HLV Kim Sang Sik liên tiếp đón nhận những thông tin không mấy tích cực về lực lượng của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam lo “bão” chấn thương, Bùi Vĩ Hào 99% lỡ hẹn U23 châu Á - 1

Bùi Vĩ Hào thi đấu ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria hôm 30/12.

Theo nguồn tin của chúng tôi, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang đối diện nguy cơ rất lớn phải chia tay U23 Việt Nam, khi khả năng kịp bình phục để dự giải là cực thấp. Cụ thể, ở trận giao hữu với U23 Syria hôm 30/12 tại Qatar, Bùi Vĩ Hào gặp phải một pha va chạm mạnh, dẫn đến chấn thương ở cổ chân.

Đáng lo ngại, vị trí đau nằm cách vết mổ cũ của chân sút sinh năm 2003 chỉ khoảng 2–3 cm. Dù được đội ngũ y tế U23 Việt Nam theo dõi sát sao, song tình hình của Bùi Vĩ Hào chưa có dấu hiệu khả quan. Nguồn tin nội bộ cho biết, khả năng tiền đạo này không kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2026 lên tới 99%.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi Bùi Vĩ Hào được xem là một trong những tiền đạo giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến cao trên hàng công.

🔄 HLV Kim Sang Sik đau đầu với bài toán nhân sự

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2025, Bùi Vĩ Hào cũng từng phải nói lời chia tay U22 Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 33 vì chấn thương. Việc tiền đạo này tiếp tục gặp vận đen khiến HLV Kim Sang Sik đứng trước bài toán khó về nhân sự tấn công.

Trong bối cảnh đó, danh sách U23 Việt Nam gửi lên AFC hiện mới chỉ là danh sách sơ bộ. Danh sách chính thức vẫn có thể điều chỉnh ở cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào ngày 5/1, tức một ngày trước trận ra quân gặp U23 Jordan (18h30 ngày 6/1).

Ban huấn luyện U23 Việt Nam hiện vẫn theo dõi sát tình hình của các tiền đạo, trong đó có Nguyễn Thanh Nhàn, người đang tích cực hồi phục chấn thương. Nếu cả Thanh Nhàn lẫn Bùi Vĩ Hào đều không thể kịp bình phục, hàng công U23 Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với thử thách cực lớn tại sân chơi châu lục.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 21:31 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN