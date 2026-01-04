U23 Việt Nam lo “bão” chấn thương, Bùi Vĩ Hào 99% lỡ hẹn U23 châu Á

😟 Bùi Vĩ Hào tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ giải cực cao

Chiều ngày 4/1 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách đăng ký cầu thủ sơ bộ của các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, cùng thời điểm này, HLV Kim Sang Sik liên tiếp đón nhận những thông tin không mấy tích cực về lực lượng của U23 Việt Nam.

Bùi Vĩ Hào thi đấu ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria hôm 30/12.

Theo nguồn tin của chúng tôi, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang đối diện nguy cơ rất lớn phải chia tay U23 Việt Nam, khi khả năng kịp bình phục để dự giải là cực thấp. Cụ thể, ở trận giao hữu với U23 Syria hôm 30/12 tại Qatar, Bùi Vĩ Hào gặp phải một pha va chạm mạnh, dẫn đến chấn thương ở cổ chân.

Đáng lo ngại, vị trí đau nằm cách vết mổ cũ của chân sút sinh năm 2003 chỉ khoảng 2–3 cm. Dù được đội ngũ y tế U23 Việt Nam theo dõi sát sao, song tình hình của Bùi Vĩ Hào chưa có dấu hiệu khả quan. Nguồn tin nội bộ cho biết, khả năng tiền đạo này không kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2026 lên tới 99%.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi Bùi Vĩ Hào được xem là một trong những tiền đạo giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo đột biến cao trên hàng công.

🔄 HLV Kim Sang Sik đau đầu với bài toán nhân sự

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2025, Bùi Vĩ Hào cũng từng phải nói lời chia tay U22 Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 33 vì chấn thương. Việc tiền đạo này tiếp tục gặp vận đen khiến HLV Kim Sang Sik đứng trước bài toán khó về nhân sự tấn công.

Trong bối cảnh đó, danh sách U23 Việt Nam gửi lên AFC hiện mới chỉ là danh sách sơ bộ. Danh sách chính thức vẫn có thể điều chỉnh ở cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào ngày 5/1, tức một ngày trước trận ra quân gặp U23 Jordan (18h30 ngày 6/1).

Ban huấn luyện U23 Việt Nam hiện vẫn theo dõi sát tình hình của các tiền đạo, trong đó có Nguyễn Thanh Nhàn, người đang tích cực hồi phục chấn thương. Nếu cả Thanh Nhàn lẫn Bùi Vĩ Hào đều không thể kịp bình phục, hàng công U23 Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với thử thách cực lớn tại sân chơi châu lục.