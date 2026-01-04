Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam chinh phục châu Á: "Phù thủy" Kim Sang Sik tung chiêu mới gây sốc ông lớn?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ bước ra sân chơi lớn U23 châu Á 2026, nơi thước đo không còn là khu vực Đông Nam Á quen thuộc mà là những “ông lớn” thực sự của bóng đá trẻ châu lục. Sau tấm HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc trên đất Thái Lan, câu hỏi lớn được đặt ra: HLV Kim Sang Sik sẽ mang đến điều gì mới, và liệu bộ khung từng làm nên lịch sử ấy có đủ sức gây khó dễ cho các đối thủ sừng sỏ?

⚽ Bảng đấu “dễ thở”, nhưng không được chủ quan

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam rơi vào bảng A, gồm U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trên lý thuyết, đây không phải bảng đấu quá nặng ký, nếu phải so sánh với các bảng đấu còn lại. Saudi Arabia và Jordan là những đối thủ có truyền thống, song không vượt trội đến mức khiến “Những ngôi sao vàng” phải e ngại. Kyrgyzstan thậm chí bị đánh giá thấp hơn về cả chất lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu.

U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á sau thành công ở SEA Games 33

U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á sau thành công ở SEA Games 33

Với cục diện này, cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là hoàn toàn sáng sủa nếu chơi đúng sức. Vấn đề nằm ở chỗ: bóng đá châu Á không có chỗ cho sự ngây thơ. Chỉ cần một thoáng chủ quan, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhất là khi giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia – nơi điều kiện khí hậu, mặt sân và áp lực khán giả đều là thử thách không nhỏ.

🔍 Nguy cơ “bị bắt bài” sau vinh quang SEA Games

Thành công tại SEA Games 33 mang lại niềm tự hào, nhưng cũng kéo theo một rủi ro lớn: U23 Việt Nam không còn là ẩn số. Các đối thủ châu Á hoàn toàn có thể ngồi lại, mổ băng, phân tích lối chơi và con người của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam cần có những điều chỉnh để phù hợp với giải đấu tầm vóc châu lục

U22 Việt Nam cần có những điều chỉnh để phù hợp với giải đấu tầm vóc châu lục

Thực tế, lực lượng U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2026 không có quá nhiều xáo trộn so với đội hình đã giành tấm huy chương vàng trên đất Thái Lan. Những gương mặt trụ cột vẫn ở đó, bộ khung vận hành quen thuộc vẫn được giữ nguyên. Cái tên bổ sung đáng chú ý nhất chỉ là Bùi Vĩ Hào, song người hùng SEA Games Thanh Nhàn lại chấn thương.

Điều này đặt ra một bài toán lớn cho ban huấn luyện: nếu không có sự làm mới về chiến thuật hoặc cách tiếp cận trận đấu, U23 Việt Nam rất dễ rơi vào cái bẫy quen thuộc – chơi hay ở khu vực, nhưng hụt hơi khi bước ra châu lục.

🚀 Bùi Vĩ Hào trở lại: chìa khóa cân bằng lối chơi

Sự tái xuất của Bùi Vĩ Hào được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo khác cho hàng công U23 Việt Nam. Tại SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ, trở thành ngòi nổ số một và là nhân tố then chốt cho hành trình giành HCV. Tuy nhiên, phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân luôn là con dao hai lưỡi.

Sự trở lại của Vĩ Hào được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam trở nên cân bằng trong cả phòng ngự lẫn tấn công

Sự trở lại của Vĩ Hào được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam trở nên cân bằng trong cả phòng ngự lẫn tấn công

Ở đấu trường châu lục, nơi đối thủ có trình độ tổ chức cao và khả năng khóa chặt ngôi sao rất tốt, việc “đánh bạc” vào một mũi nhọn là cực kỳ nguy hiểm. Thêm vào đó, tại SEA Games, Khuất Văn Khang buộc phải chơi lệch cánh phải – vị trí không phải sở trường – nên không phát huy được hết giá trị.

Bùi Vĩ Hào, với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến bên hành lang phải, hứa hẹn sẽ giúp U23 Việt Nam trở nên cân bằng hơn. Khi hai cánh đều có khả năng xuyên phá, đối thủ sẽ khó phòng ngự hơn, và Đình Bắc - với tư cách Quả bóng bạc Việt Nam 2025, cũng có thêm không gian để phát huy sở trường thay vì bị “chăm sóc” đặc biệt.

🌏 Ra châu Á, niềm tin không còn là xa xỉ

Nhìn vào những giải đấu châu lục gần đây, có thể thấy bóng đá Việt Nam không còn quá lép vế trước các đối thủ Tây Á. Từ đội tuyển quốc gia, U23 cho đến các lứa trẻ hơn, chúng ta đã nhiều lần chơi sòng phẳng, thậm chí giành kết quả tích cực trước những cái tên được đánh giá cao hơn.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu lớn

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu lớn

Đó là cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu tiến sâu tại U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6/1 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia. Dĩ nhiên, niềm tin ấy chỉ trở thành hiện thực nếu thầy Kim dám thay đổi, dám làm mới bài vở và không ngủ quên trên chiến thắng SEA Games.

Châu lục là câu chuyện khác. Vinh quang cũ chỉ có giá trị tham khảo. Muốn “dọa” được các ông lớn châu Á, U23 Việt Nam cần nhiều hơn sự hưng phấn: đó là bản lĩnh, sự linh hoạt chiến thuật cùng những quân bài mới sẵn sàng tạo bất ngờ. Và U23 châu Á 2026 sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng ấy.

Giải U23 châu Á 2026
