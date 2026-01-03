Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam củng cố phòng ngự trước ngày ra quân giải châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik đưa ra yêu cầu cao về sự tập trung, đồng thời xác định trọng tâm bài tập là củng cố khả năng phòng ngự cho U23 Việt Nam trước ngày ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đêm 2-1 (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Ả Rập Xê Út, nơi sẽ diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại đây, HLV trưởng Kim Sang-sik đã tập trung toàn đội để căn dặn và phổ biến kế hoạch. Nhà cầm quân Hàn Quốc đưa ra yêu cầu cao về sự tập trung, đồng thời xác định trọng tâm cho bài tập đầu tiên là củng cố khả năng phòng ngự.

U23 Việt Nam ưu tiên củng cố khả năng phòng ngự trước trận ra quân U23 châu Á

U23 Việt Nam ưu tiên củng cố khả năng phòng ngự trước trận ra quân U23 châu Á

Nếu như tấn công là ưu tiên của U23 Việt Nam ở các hành trình vô địch U23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á và giành huy chương vàng SEA Games vừa qua, thì phòng ngự được cho là chìa khóa mở ra thành công tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

Điều này hoàn toàn hợp lý, khi các đối thủ ở đẳng cấp châu lục. Thực tế cũng chứng minh, chuỗi thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam: 5 mùa liên tiếp dự vòng chung kết, 3 mùa vào tứ kết và đặc biệt mùa 2018 giành á quân chung cuộc, cũng dựa chủ yếu vào hàng thủ chắc chắn, đấu pháp biết mình biết người từ ban huấn luyện.

Chia sẻ bên lề buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đánh giá các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất.

"Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á, nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ. Đội sẽ vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, đội đã có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2026", Hiểu Minh chia sẻ.

Liên quan vấn đề nhân sự, tiền vệ Thanh Nhàn đang phải tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện hy vọng cầu thủ này sẽ sớm bình phục để có thể cùng đồng đội thi đấu.

Theo lịch, vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6-1 tới. U23 Việt Nam nằm ở bảng A sẽ ra quân gặp U23 Jordan vào 18h30.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 13:55 PM (GMT+7)
