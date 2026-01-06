Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam – U23 Jordan: Mục tiêu giành điểm ngày mở màn (U23 châu Á)

Thách thức hậu SEA Games

HLV Kim Sang Sik cùng dàn cầu thủ của ông đã đoạt HCV tại SEA Games 33, nhưng giờ là lúc bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá trẻ châu lục. U23 Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch vòng bảng U23 châu Á với trận gặp đối thủ được xem là khó thứ 2 của bảng A.

Chấn thương đáng tiếc của Vĩ Hào khiến U23 Việt Nam mất ngôi sao tấn công quan trọng

Không chỉ đối thủ khác, lực lượng của U23 Việt Nam cũng đã thay đổi sau SEA Games. Bùi Vĩ Hào dính chấn thương trong trận giao hữu với U23 Syria và đã không thể kịp bình phục nên bị loại khỏi danh sách, ngoài ra Văn Trường từ trước SEA Games đã bị chấn thương và giờ vẫn không kịp khỏi để được gọi lên. Thanh Nhàn thì đã được điền tên nhưng vẫn không chắc sẽ khỏi.

Thách thức cho U23 Việt Nam về mặt con người chỉ được giảm phần nào, sau khi thủ môn Phạm Đình Hải đã làm được thủ tục visa để bay sang Saudi Arabia. Như vậy 23 cầu thủ được đăng ký sẽ góp mặt đầy đủ, dù vậy thời gian tập trung vừa qua HLV Kim Sang Sik đã cho rèn đấu pháp dựa trên những con người ông có, nên những sự thay đổi này chắc chắn ảnh hưởng đến kế hoạch của thầy Kim.

Thanh thế bất bại

U23 Jordan trong khi đó cũng có nhiều tổn thất đáng kể trước giải. Đã có 4 cầu thủ không được các CLB nhả quân cho giải này gồm Muhannad Abu Taha, Ali Al Azaizeh, Mohammad Abu Hazeem và Ibrahim Sabra. Trong số này Sabra là sự vắng mặt đáng kể nhất, tiền đạo đang đá tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sinh năm 2006 và đã lên ĐTQG khi mới chỉ 18 tuổi.

U23 Jordan đang trong một chuỗi 11 trận bất bại ở mọi đấu trường

Nhưng U23 Jordan vẫn có lực lượng khá mạnh và họ còn đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại, trong đó có trận cầm hòa U23 Nhật Bản 1-1 dù chỉ là giao hữu. Sức mạnh trong các pha đánh biên của U23 Jordan, cũng như sự đa năng của nhiều cầu thủ đá chính khi có thể linh hoạt đổi vị trí cho nhau, đã được coi là sức mạnh chủ đạo.

Điều mà HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự biết chắc chắn về U23 Jordan, đó là họ luôn luôn đá 3-4-3 dưới thời HLV trưởng Omar Najhi. Sơ đồ này khai thác tối đa sức mạnh chơi biên của U23 Jordan, mà đây cũng là sơ đồ được U23 Việt Nam hay sử dụng nên có thể thầy Kim sẽ phải đưa ra một số điều chỉnh nhằm hạn chế lối đá của đối phương.

Nguyên tắc an toàn

Với thực lực của U23 Jordan, U23 Việt Nam chắc chắn phải đề cao tính an toàn trước khi nghĩ tới việc ghi bàn. Điều tích cực là các cầu thủ Việt Nam nay đã có thể hình khá tốt nên sẽ không thực sự thất thế trước đa số đối thủ châu lục, mà U23 Jordan cũng không phải một đội có quá nhiều cầu thủ vượt trội về thể hình để có thể dùng bóng bổng bắt nạt đối thủ.

HLV Kim Sang Sik sẽ đề cao tính an toàn trong trận mở màn

Một kết quả hòa trong trận này sẽ là rất tích cực, và có lẽ HLV Kim Sang Sik sẽ chủ động xếp đặt đấu pháp với mục tiêu này trong đầu. Không chừng phía U23 Jordan cũng sẽ cẩn trọng trong trận mở màn, họ biết U23 Saudi Arabia rất mạnh còn U23 Kyrgyzstan là một ẩn số nhưng có thể lấy đủ 3 điểm, nên kết quả hòa hoàn toàn có thể xảy ra ở trận này.