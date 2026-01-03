Bạn gái tiền vệ Trần Minh Vương: Là người mẫu nổi tiếng, nhan sắc "chim sa cá lặn"

Mới đây, Trần Minh Vương đã bị bắt gặp đón năm mới cùng với hot girl Bùi Thu Hương. Ảnh: FBNV.

Dương Thu Hương sinh ngày 26/5/1998 tại Bắc Kạn. Ảnh: FBNV.

Dương Thu Hương từng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Ảnh: FBNV.

Dương Thu Hương từng đạt giải Hoa khôi thanh lịch tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Dương Thu Hương đang là mẫu ảnh, diễn viên và MC của kênh VTV8. Ảnh: FBNV.

Ngày 7/4/2023, quản lý của Dương Thu Hương đã xác nhận rằng, người đẹp 27 tuổi và tiền vệ Trần Minh Vương (đội trưởng HAGL) đã hẹn hò được 2 năm. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Trần Minh Vương và Dương Thu Hương chưa xác định thời gian “về chung một nhà”. Ảnh: FBNV.

Dương Thu Hương sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai. Ảnh: FBNV.

Gu ăn mặc sành điệu của nàng WAG. Ảnh: FBNV.

Bạn gái Trần Minh Vương từng được mời đóng trong nhiều MV ca nhạc như như Ai chung tình được mãi, Rời xa em, Sai cách yêu… Ảnh: FBNV.

Trong các MV, Dương Thu Hương khiến nhiều khán giả không thể rời mắt vì vẻ đẹp trong sáng, nhã nhặn cùng lối diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV.