Bạn gái tiền vệ Trần Minh Vương: Là người mẫu nổi tiếng, nhan sắc "chim sa cá lặn"
Hot girl Bùi Thu Hương - bạn gái tiền vệ Trần Minh Vương là gương mặt rất nổi tiếng trong giới trẻ. Ngoài tài năng, chân dài này còn sở hữu nhan sắc vạn người mê.
Mới đây, Trần Minh Vương đã bị bắt gặp đón năm mới cùng với hot girl Bùi Thu Hương. Ảnh: FBNV.
Dương Thu Hương sinh ngày 26/5/1998 tại Bắc Kạn. Ảnh: FBNV.
Dương Thu Hương từng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Ảnh: FBNV.
Dương Thu Hương từng đạt giải Hoa khôi thanh lịch tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022. Ảnh: FBNV.
Hiện tại, Dương Thu Hương đang là mẫu ảnh, diễn viên và MC của kênh VTV8. Ảnh: FBNV.
Ngày 7/4/2023, quản lý của Dương Thu Hương đã xác nhận rằng, người đẹp 27 tuổi và tiền vệ Trần Minh Vương (đội trưởng HAGL) đã hẹn hò được 2 năm. Ảnh: FBNV.
Hiện tại, Trần Minh Vương và Dương Thu Hương chưa xác định thời gian “về chung một nhà”. Ảnh: FBNV.
Dương Thu Hương sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai. Ảnh: FBNV.
Gu ăn mặc sành điệu của nàng WAG. Ảnh: FBNV.
Bạn gái Trần Minh Vương từng được mời đóng trong nhiều MV ca nhạc như như Ai chung tình được mãi, Rời xa em, Sai cách yêu… Ảnh: FBNV.
Trong các MV, Dương Thu Hương khiến nhiều khán giả không thể rời mắt vì vẻ đẹp trong sáng, nhã nhặn cùng lối diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV.
