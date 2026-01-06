U23 Việt Nam: Khởi đầu của một thế hệ mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-

U23 Việt Nam: Khởi đầu của một thế hệ mới

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc hành trình mới tại VCK U23 châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng từ sức bật của SEA Games 2025.

Gần 10 năm sau kỳ tích Thường Châu 2018, U23 Việt Nam lại trình làng một lứa cầu thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt. Việc giành huy chương vàng SEA Games 2025 khi vượt qua U22 Thái Lan ngay trên đất khách là minh chứng cho thấy tiềm năng của lứa cầu thủ của U23 Việt Nam hiện tại.

Khi một số trụ cột của U23 Việt Nam phiên bản 2018 không còn ở đỉnh cao phong độ, bóng đá Việt Nam cần một thế hệ cầu thủ trẻ để bước lên gánh vác trách nhiệm ở ĐTQG. Đó là lý do những cầu thủ U23 Việt Nam của thế hệ hiện tại được kỳ vọng sẽ chứng minh tiềm năng, bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2026.

U22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Ngọc Duy)

U22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Ngọc Duy)

Nếu SEA Games 33 là cơ đội để đánh dấu khả năng ở đấu trường khu vực thì VCK U23 châu Á 2026 mới là sân chơi để chứng minh bản lĩnh. U23 Việt Nam sẽ phải gặp những đối thủ hàng đầu châu lục và mỗi chiến thắng sẽ là thước đo của bản lĩnh thi đấu.

Liệu hàng thủ U23 Việt Nam có còn chắc chắn như khi ở vòng loại khi không lọt lưới bàn nào? Liệu hàng công với Đình Bắc có còn sắc bén như ở SEA Games 33 khi phải chạm trán với những đối thủ “cứng” hơn hẳn?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với U23 Việt Nam trước giải đấu. Tấm HCV SEA Games 33 vừa là động lực, cũng vừa là áp lực khi các cầu thủ phải “thoát vai” nhanh chóng để trở lại với hiện thực. Đó là khi ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam trong phần lớn các trận đấu sẽ phải thi đấu ở thế ngang cơ, thậm chí ở thế “cửa dưới” khi gặp những đội bóng hàng đầu châu lục.

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục toả sáng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: TH)

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục toả sáng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: TH)

Nếu các cầu thủ trẻ vượt qua được những áp lực để chứng minh được bản lĩnh, bóng đá Việt Nam có thể hy vọng vào một thế hệ mới để tiếp bước các đàn anh trên ĐTQG. Sau vị trí á quân năm 2028, Đình Bắc, Thái Sơn, Trung Kiên,… có cơ hội một lần nữa khắc dấu son mang tên bóng đá Việt Nam lên bản đồ bóng đá châu lục.

Trước tiên, U23 Việt Nam cần chứng minh bản lĩnh ở ba trận đấu tại vòng bảng lần lượt gặp U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1).

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam – U23 Jordan: Mục tiêu giành điểm ngày mở màn (U23 châu Á)
Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam – U23 Jordan: Mục tiêu giành điểm ngày mở màn (U23 châu Á)

(18h30, 6/1, bảng A, U23 châu Á) Không chỉ phía U23 Việt Nam, U23 Jordan cũng sẽ có sự thận trọng trong ngày ra quân ở U23 châu Á.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Như Đạt/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 08:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN