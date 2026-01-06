U23 Việt Nam: Khởi đầu của một thế hệ mới

Gần 10 năm sau kỳ tích Thường Châu 2018, U23 Việt Nam lại trình làng một lứa cầu thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn tốt. Việc giành huy chương vàng SEA Games 2025 khi vượt qua U22 Thái Lan ngay trên đất khách là minh chứng cho thấy tiềm năng của lứa cầu thủ của U23 Việt Nam hiện tại.

Khi một số trụ cột của U23 Việt Nam phiên bản 2018 không còn ở đỉnh cao phong độ, bóng đá Việt Nam cần một thế hệ cầu thủ trẻ để bước lên gánh vác trách nhiệm ở ĐTQG. Đó là lý do những cầu thủ U23 Việt Nam của thế hệ hiện tại được kỳ vọng sẽ chứng minh tiềm năng, bắt đầu từ VCK U23 châu Á 2026.

U22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Ngọc Duy)

Nếu SEA Games 33 là cơ đội để đánh dấu khả năng ở đấu trường khu vực thì VCK U23 châu Á 2026 mới là sân chơi để chứng minh bản lĩnh. U23 Việt Nam sẽ phải gặp những đối thủ hàng đầu châu lục và mỗi chiến thắng sẽ là thước đo của bản lĩnh thi đấu.

Liệu hàng thủ U23 Việt Nam có còn chắc chắn như khi ở vòng loại khi không lọt lưới bàn nào? Liệu hàng công với Đình Bắc có còn sắc bén như ở SEA Games 33 khi phải chạm trán với những đối thủ “cứng” hơn hẳn?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với U23 Việt Nam trước giải đấu. Tấm HCV SEA Games 33 vừa là động lực, cũng vừa là áp lực khi các cầu thủ phải “thoát vai” nhanh chóng để trở lại với hiện thực. Đó là khi ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam trong phần lớn các trận đấu sẽ phải thi đấu ở thế ngang cơ, thậm chí ở thế “cửa dưới” khi gặp những đội bóng hàng đầu châu lục.

Đình Bắc được kỳ vọng tiếp tục toả sáng cùng U23 Việt Nam (Ảnh: TH)

Nếu các cầu thủ trẻ vượt qua được những áp lực để chứng minh được bản lĩnh, bóng đá Việt Nam có thể hy vọng vào một thế hệ mới để tiếp bước các đàn anh trên ĐTQG. Sau vị trí á quân năm 2028, Đình Bắc, Thái Sơn, Trung Kiên,… có cơ hội một lần nữa khắc dấu son mang tên bóng đá Việt Nam lên bản đồ bóng đá châu lục.

Trước tiên, U23 Việt Nam cần chứng minh bản lĩnh ở ba trận đấu tại vòng bảng lần lượt gặp U23 Jordan (6/1), U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1).