U23 Việt Nam được dự đoán thắng Jordan ra quân U23 châu Á

"Trận này không dễ dàng với U23 Việt Nam. Xét về nền tảng chung, U23 Jordan nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam lại thường có kết quả tốt khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Đối thủ dường như khinh địch khi gặp một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy, nếu U23 Việt Nam có đấu pháp, chiến thuật tốt, các cầu thủ biết kiên nhẫn, thách thức sự nhẫn nại của U23 Jordan thì có thể thắng được", BLV Quang Huy đánh giá về trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân VCK 23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, U23 Việt Nam phải chuẩn bị tốt nhất về thể lực, không chỉ là so đọ sức bền, mà còn trong các pha va chạm. Cầu thủ 23 Việt Nam cần chọn lối chơi hợp lý để không bị hao sức trong các pha va đập với đối phương.

"U23 Việt Nam cần có tính toán thể lực tốt. Chúng ta đá với đối thủ Tây Á thì phải biết người biết ta mới mong đạt kết quả tốt, không thể muốn chơi thế nào thì chơi. Trận này các cầu thủ phải có sự kiên nhẫn, bởi U23 Jordan nóng vội hơn khi họ nghĩ mình ở cửa trên", BLV Quang Huy phân tích.

Về lối chơi, BLV Quang Huy nói: "Chúng ta không đổ bê tông mà chơi uyển chuyển, giống ngày xưa HLV Park Hang Seo dẫn đội đấu giải châu Á. U23 Việt Nam phải làm tốt ở các pha chuyển đổi.

Tôi đặt niềm tin vào Đình Bắc và Khuất Văn Khang. Họ là những cầu thủ kinh nghiệm, từng đá ở tầm cao rồi. Những cầu thủ tài năng và dạn dày như vậy thì cần chứng tỏ được ở sân chơi châu lục".

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin là U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 nếu thi đấu đúng khả năng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).