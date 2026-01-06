U23 Việt Nam được dự đoán thắng Jordan ra quân U23 châu Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-

U23 Việt Nam được dự đoán thắng Jordan ra quân U23 châu Á

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2026.

"Trận này không dễ dàng với U23 Việt Nam. Xét về nền tảng chung, U23 Jordan nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam lại thường có kết quả tốt khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Đối thủ dường như khinh địch khi gặp một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy, nếu U23 Việt Nam có đấu pháp, chiến thuật tốt, các cầu thủ biết kiên nhẫn, thách thức sự nhẫn nại của U23 Jordan thì có thể thắng được", BLV Quang Huy đánh giá về trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân VCK 23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân VCK 23 châu Á 2026. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, U23 Việt Nam phải chuẩn bị tốt nhất về thể lực, không chỉ là so đọ sức bền, mà còn trong các pha va chạm. Cầu thủ 23 Việt Nam cần chọn lối chơi hợp lý để không bị hao sức trong các pha va đập với đối phương.

"U23 Việt Nam cần có tính toán thể lực tốt. Chúng ta đá với đối thủ Tây Á thì phải biết người biết ta mới mong đạt kết quả tốt, không thể muốn chơi thế nào thì chơi. Trận này các cầu thủ phải có sự kiên nhẫn, bởi U23 Jordan nóng vội hơn khi họ nghĩ mình ở cửa trên", BLV Quang Huy phân tích.

Về lối chơi, BLV Quang Huy nói: "Chúng ta không đổ bê tông mà chơi uyển chuyển, giống ngày xưa HLV Park Hang Seo dẫn đội đấu giải châu Á. U23 Việt Nam phải làm tốt ở các pha chuyển đổi.

Tôi đặt niềm tin vào Đình Bắc và Khuất Văn Khang. Họ là những cầu thủ kinh nghiệm, từng đá ở tầm cao rồi. Những cầu thủ tài năng và dạn dày như vậy thì cần chứng tỏ được ở sân chơi châu lục".

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin là U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 nếu thi đấu đúng khả năng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan lăn bóng vào lúc 18h30 ngày 6/1 trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia). 

U23 Việt Nam: Khởi đầu của một thế hệ mới
U23 Việt Nam: Khởi đầu của một thế hệ mới

U23 Việt Nam sẽ bước vào cuộc hành trình mới tại VCK U23 châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng từ sức bật của SEA Games 2025.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 08:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN