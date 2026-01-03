U23 Việt Nam loại 1 cái tên trước giờ “G”: Bất ngờ?

U23 Việt Nam sẽ loại cầu thủ nào?

U23 Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 33 (với tên là U22 Việt Nam) đã có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Qatar. U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu giao hữu với U23 Syria (thua 1-2) và HLV Kim Sang-sik đã cố gắng thử nghiệm nhân sự tối đa để có thể chốt lực lượng phù hợp nhất cho VCK U23 châu Á 2026.

Khi U23 Việt Nam chưa sang Qatar, hậu vệ Đặng Tuấn Phong dính chấn thương và đành nói lời chia tay. Vào thời điểm U23 Việt Nam đến Qatar, đến lượt thủ môn Nguyễn Tân gặp vấn đề và HLV Kim Sang-sik đã gọi Phạm Đình Hải thay thế. Trong thời điểm thủ môn Trần Trung Kiên chưa có thể trạng sung mãn nhất, cơ hội sẽ đến với Cao Văn Bình và trường hợp Nguyễn Tân rời đội không phải tổn thất quá lớn.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Ả Rập Xê Út và lập tức tập luyện để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Điều đáng quan tâm nhất với U23 Việt Nam hiện tại liên quan đến lực lượng là quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn. Ở SEA Games 33, Thanh Nhàn chính là người ghi bàn ấn định tỷ số trong 2 chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Philippines tại bán kết và sau đó là U22 Thái Lan ở chung kết. Chính vì vậy, vai trò chiến thuật của Thanh Nhàn trên hàng công U23 Việt Nam mang tính chất cực kỳ quan trọng.

Có lẽ hiểu rõ vấn đề này, HLV Kim Sang-sik chưa vội đưa ra quyết định với Thanh Nhàn. Trong ngày hôm qua (2/1), U23 Việt Nam sau khi đến Ả Rập Xê Út (quốc gia đăng cai VCK U23 châu Á 2026) đã có buổi tập đầu tiên. Trong buổi tập này, Thanh Nhàn tập hồi phục riêng và HLV Kim Sang-sik sẽ cố gắng chờ đợi thêm dù thời điểm chốt danh sách và ra sân thi đấu trận đầu tiên của U23 Việt Nam đã cận kề.

Trong trường hợp Thanh Nhàn không kịp bình phục, anh sẽ chia tay U23 Việt Nam một cách bất đắc dĩ và rất đáng tiếc. Khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ có luôn danh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2026 theo đúng quy định của ban tổ chức. Nếu vắng Thanh Nhàn, tiền đạo Bùi Vĩ Hào sẽ được kỳ vọng sẽ chia lửa với Đình Bắc trong những thời điểm cần thiết.

Ở khả năng Thanh Nhàn có đủ thể trạng tốt nhất, HLV Kim Sang-sik sẽ giữ nguyên các tiền đạo. Đây là điều dễ hiểu bởi trong những buổi tập gần nhất, HLV Kim Sang-sik thường xuyên rèn mảng miếng tấn công cho U23 Việt Nam, chứng tỏ ông sẵn sàng tính đến việc đá đôi công với các đối thủ.

Lê Văn Hà vẫn còn cơ hội trụ lại ở U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tại hàng tiền vệ, 9 cái tên có trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam đợt này đều đang có phong độ, thể lực tốt, sự tự tin cao và cũng có đóng góp đáng kể tùy theo thời lượng thi đấu của mỗi người. Chính vì vậy, tuyển đấu có thể loại cầu thủ duy nhất (trong trường hợp Thanh Nhàn vẫn có tên) sẽ nằm ở hàng hậu vệ.

Nếu tính đến sự ổn định, tầm quan trọng và thậm chí chắc suất đá chính, bộ ba Lý Đức - Nhật Minh - Hiểu Minh luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ HLV Kim Sang-sik. Võ Anh Quân cũng chơi tốt mỗi khi được ra sân nên 2 cầu thủ có nguy cơ bị loại là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh.

Với Lê Văn Hà, anh chỉ được gọi vào U23 Việt Nam sau khi SEA Games 33 đã kết thúc. Nhưng Lê Văn Hà không phải không có hy vọng, bởi Nguyễn Đức Anh thực tế không có nhiều thời gian ra sân trong màu áo U22 Việt Nam. Nếu cần tính toán đến một chút thay đổi và tăng thêm sự cạnh tranh, không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ gạch tên Nguyễn Đức Anh và giữ Lê Văn Hà ở lại U23 Việt Nam.