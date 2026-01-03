U23 Việt Nam loại 1 cái tên trước giờ “G”: Bất ngờ?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Việt Nam loại 1 cái tên trước giờ “G”: Bất ngờ?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam hiện tại đã có mặt ở Ả Rập Xê Út để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026 và HLV Kim Sang-sik sẽ phải suy tính kỹ lưỡng trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ dự giải.

U23 Việt Nam sẽ loại cầu thủ nào?

U23 Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games 33 (với tên là U22 Việt Nam) đã có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Qatar. U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu giao hữu với U23 Syria (thua 1-2) và HLV Kim Sang-sik đã cố gắng thử nghiệm nhân sự tối đa để có thể chốt lực lượng phù hợp nhất cho VCK U23 châu Á 2026.

Khi U23 Việt Nam chưa sang Qatar, hậu vệ Đặng Tuấn Phong dính chấn thương và đành nói lời chia tay. Vào thời điểm U23 Việt Nam đến Qatar, đến lượt thủ môn Nguyễn Tân gặp vấn đề và HLV Kim Sang-sik đã gọi Phạm Đình Hải thay thế. Trong thời điểm thủ môn Trần Trung Kiên chưa có thể trạng sung mãn nhất, cơ hội sẽ đến với Cao Văn Bình và trường hợp Nguyễn Tân rời đội không phải tổn thất quá lớn.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Ả Rập Xê Út và lập tức tập luyện để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam đã có mặt tại Ả Rập Xê Út và lập tức tập luyện để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Điều đáng quan tâm nhất với U23 Việt Nam hiện tại liên quan đến lực lượng là quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn. Ở SEA Games 33, Thanh Nhàn chính là người ghi bàn ấn định tỷ số trong 2 chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Philippines tại bán kết và sau đó là U22 Thái Lan ở chung kết. Chính vì vậy, vai trò chiến thuật của Thanh Nhàn trên hàng công U23 Việt Nam mang tính chất cực kỳ quan trọng.

Có lẽ hiểu rõ vấn đề này, HLV Kim Sang-sik chưa vội đưa ra quyết định với Thanh Nhàn. Trong ngày hôm qua (2/1), U23 Việt Nam sau khi đến Ả Rập Xê Út (quốc gia đăng cai VCK U23 châu Á 2026) đã có buổi tập đầu tiên. Trong buổi tập này, Thanh Nhàn tập hồi phục riêng và HLV Kim Sang-sik sẽ cố gắng chờ đợi thêm dù thời điểm chốt danh sách và ra sân thi đấu trận đầu tiên của U23 Việt Nam đã cận kề.

Trong trường hợp Thanh Nhàn không kịp bình phục, anh sẽ chia tay U23 Việt Nam một cách bất đắc dĩ và rất đáng tiếc. Khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ có luôn danh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2026 theo đúng quy định của ban tổ chức. Nếu vắng Thanh Nhàn, tiền đạo Bùi Vĩ Hào sẽ được kỳ vọng sẽ chia lửa với Đình Bắc trong những thời điểm cần thiết.

Ở khả năng Thanh Nhàn có đủ thể trạng tốt nhất, HLV Kim Sang-sik sẽ giữ nguyên các tiền đạo. Đây là điều dễ hiểu bởi trong những buổi tập gần nhất, HLV Kim Sang-sik thường xuyên rèn mảng miếng tấn công cho U23 Việt Nam, chứng tỏ ông sẵn sàng tính đến việc đá đôi công với các đối thủ.

Lê Văn Hà vẫn còn cơ hội trụ lại ở U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Lê Văn Hà vẫn còn cơ hội trụ lại ở U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tại hàng tiền vệ, 9 cái tên có trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam đợt này đều đang có phong độ, thể lực tốt, sự tự tin cao và cũng có đóng góp đáng kể tùy theo thời lượng thi đấu của mỗi người. Chính vì vậy, tuyển đấu có thể loại cầu thủ duy nhất (trong trường hợp Thanh Nhàn vẫn có tên) sẽ nằm ở hàng hậu vệ.

Nếu tính đến sự ổn định, tầm quan trọng và thậm chí chắc suất đá chính, bộ ba Lý Đức - Nhật Minh - Hiểu Minh luôn nhận được sự tin cậy tuyệt đối từ HLV Kim Sang-sik. Võ Anh Quân cũng chơi tốt mỗi khi được ra sân nên 2 cầu thủ có nguy cơ bị loại là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh.

Với Lê Văn Hà, anh chỉ được gọi vào U23 Việt Nam sau khi SEA Games 33 đã kết thúc. Nhưng Lê Văn Hà không phải không có hy vọng, bởi Nguyễn Đức Anh thực tế không có nhiều thời gian ra sân trong màu áo U22 Việt Nam. Nếu cần tính toán đến một chút thay đổi và tăng thêm sự cạnh tranh, không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ gạch tên Nguyễn Đức Anh và giữ Lê Văn Hà ở lại U23 Việt Nam.

U23 và lần cuối của Khuất Văn Khang
U23 và lần cuối của Khuất Văn Khang

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng là lần cuối tiền vệ Khuất Văn Khang khoác áo tuyển U23 Việt Nam

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 14:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN