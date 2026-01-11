Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Australia: Màn tái ngộ khó lường (U23 châu Á)
(18h30, 11/1, bảng D) U23 Australia gặp lại U23 Trung Quốc trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.
U23 Châu Á | 18h30, 11/1 | SVĐ SHG Arena
Điểm
Luan Yi
Hu Hetao
He Yiran
Liu Haofan
Peng Xiao
Xu Bin
Wang Yudong
Kuai Jiwen
Wang Bohao
Yang Haoyu
Xiang Yuwang
Điểm
Delianov
Popovic
Rawlins
Colakovski
Bos
O'Neill
Arzani
Trewin
Irankunda
D'Agostino
Kuol
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Màn tái ngộ khó lường
U23 Australia đã giành chiến thắng khá vất vả 2-1 trước Thái Lan ở trận ra quân U23 châu Á. HLV Tony Vidmar đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U23 Trung Quốc, đội bóng mà “Chuột túi” từng chạm trán ở vòng loại và hai đội hòa nhau không bàn thắng.
Một chiến thắng sẽ giúp U23 Australia tiến rất gần tới tấm vé vào tứ kết, điều họ đã không thể làm được ở kỳ U23 châu Á gần nhất khi chỉ đứng thứ 3 vòng bảng và không giành nổi chiến thắng nào.
Trong khi U23 Australia thắng trận ra quân, U23 Trung Quốc chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Iraq. Tuy nhiên, một chiến thắng trước U23 Australia sẽ thắp lại hy vọng cho U23 Trung Quốc và giúp đội bóng xứ tỷ dân có cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out.
Nguồn: [Link nguồn]-11/01/2026 12:07 PM (GMT+7)