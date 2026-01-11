Trực tiếp bóng đá U23 Trung Quốc - U23 Australia: Màn tái ngộ khó lường (U23 châu Á)

U23 Châu Á | 18h30, 11/1 | SVĐ SHG Arena U23 Trung Quốc 0 - 0 U23 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Trung Quốc vs U23 Australia U23 Australia Điểm Luan Yi Hu Hetao He Yiran Liu Haofan Peng Xiao Xu Bin Wang Yudong Kuai Jiwen Wang Bohao Yang Haoyu Xiang Yuwang Điểm Delianov Popovic Rawlins Colakovski Bos O'Neill Arzani Trewin Irankunda D'Agostino Kuol Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc U23 Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Luan Yi, Hu Hetao, He Yiran, Liu Haofan, Peng Xiao, Xu Bin, Wang Yudong, Kuai Jiwen, Wang Bohao, Yang Haoyu, Xiang Yuwang Delianov, Popovic, Rawlins, Colakovski, Bos, O'Neill, Arzani, Trewin, Irankunda, D'Agostino, Kuol

Màn tái ngộ khó lường

U23 Australia đã giành chiến thắng khá vất vả 2-1 trước Thái Lan ở trận ra quân U23 châu Á. HLV Tony Vidmar đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U23 Trung Quốc, đội bóng mà “Chuột túi” từng chạm trán ở vòng loại và hai đội hòa nhau không bàn thắng.

Một chiến thắng sẽ giúp U23 Australia tiến rất gần tới tấm vé vào tứ kết, điều họ đã không thể làm được ở kỳ U23 châu Á gần nhất khi chỉ đứng thứ 3 vòng bảng và không giành nổi chiến thắng nào.

Trong khi U23 Australia thắng trận ra quân, U23 Trung Quốc chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Iraq. Tuy nhiên, một chiến thắng trước U23 Australia sẽ thắp lại hy vọng cho U23 Trung Quốc và giúp đội bóng xứ tỷ dân có cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out.