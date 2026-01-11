HLV Kim Sang Sik nói gì để "cậu út" U23 Việt Nam "lớn" nhanh không tưởng?

🌟 “Cậu út” 18 tuổi lớn nhanh không tưởng dưới bàn tay HLV Kim Sang Sik

Nguyễn Lê Phát đang là phát hiện thú vị nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Ở tuổi 18 (sinh năm 2007), tiền đạo của CLB Ninh Bình không chỉ là cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội mà còn chiếm trọn niềm tin của HLV Kim Sang Sik khi được đá chính liên tiếp trong hai chiến thắng trước U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Lê Phát thi đấu năng nổ ở trận thắng U23 Kyrgyzstan.

Ít ai ngờ rằng, từ chỗ chỉ đặt mục tiêu “có tên trong danh sách” tham dự giải đấu, Lê Phát lại trưởng thành nhanh đến vậy trong lần đầu tiên chinh chiến ở sân chơi châu lục. Trước trận đấu then chốt gặp U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1, “cậu út” của U23 Việt Nam cho thấy sự chín chắn vượt xa độ tuổi, cả trong lối chơi lẫn cách chia sẻ.

Nói về sự tiến bộ của bản thân, Lê Phát cho biết dấu ấn lớn nhất đến từ những chỉ đạo rất cụ thể của HLV Kim Sang Sik. “Thầy Kim luôn dặn tôi là cầu thủ trẻ thì lúc nào cũng phải chạy thật nhiều và tự tin chơi bóng”, tiền đạo sinh năm 2007 chia sẻ. “Ra sân là phải chơi hết mình, không được sợ”.

💪 Chơi đơn giản để đối đầu các đối thủ to khỏe

Lê Phát thừa nhận, việc có tên trong danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026 đã là niềm hạnh phúc lớn với bản thân. “Khi biết mình có tên trong danh sách, tôi rất vui và cảm thấy may mắn. Được đóng góp cho đội tuyển là điều tôi luôn trân trọng và sẵn sàng mỗi khi được ra sân”, Lê Phát nói.

Trên sân, tiền đạo sinh năm 2007 không chọn cách thể hiện cá nhân mà ưu tiên lối chơi đơn giản, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện. Theo Lê Phát, đây là cách phù hợp nhất khi phải đối đầu với những đối thủ có thể hình vượt trội như U23 Kyrgyzstan hay U23 Saudi Arabia. “Khi gặp các đội to khỏe hơn, tôi phải nỗ lực nhiều hơn, ra quyết định sớm hơn, chuyền bóng sớm hơn để đồng đội chơi dễ hơn”, cầu thủ sinh năm 2007 phân tích.

Lê Phát tiết lộ anh học hỏi rất nhiều từ các đàn anh, đặc biệt là Hoàng Đức. “Em học theo anh Hoàng Đức sự điềm đạm và cách luôn chơi hết mình trên sân”, Lê Phát chia sẻ. Bên cạnh đó, sự động viên thường xuyên của Đình Bắc cũng tiếp thêm sự tự tin cho cầu thủ trẻ nhất đội: “Anh Đình Bắc hay nhắc tôi phải chơi quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong từng pha bóng”.

Lê Phát sẽ bước qua tuổi 19 vào ngày 12/1 này.

🎂 Sinh nhật tuổi 19 và trận cầu mang ý nghĩa đặc biệt

Ngoài sân cỏ, Lê Phát luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình. Tiền vệ đạo của CLB Ninh Bình cho biết mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên và chúc may mắn trước mỗi trận đấu, giúp anh có thêm điểm tựa tinh thần để yên tâm thi đấu.

Đáng chú ý, ngày 12/1 tới cũng chính là sinh nhật lần thứ 19 của Nguyễn Lê Phát. Sự trùng hợp đặc biệt này đến đúng thời điểm U23 Việt Nam bước vào trận đấu then chốt với U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A. Với tiền vệ sinh năm 2007, sẽ thật ý nghĩa nếu anh tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng xếp đá chính và có màn trình diễn ấn tượng trong ngày sinh nhật.

“Mỗi trận đấu với chúng tôi đều là một trận chung kết”, Lê Phát nhấn mạnh khi nói về trận gặp U23 Saudi Arabia. “Toàn đội chưa nghĩ quá xa, chỉ cố gắng nỗ lực từng buổi tập và thể hiện tốt nhất khi ra sân”.

Hướng đến lượt trận cuối bảng A, Lê Phát cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam là tập trung tối đa cho một kết quả thuận lợi nhất có thể. “Trước mắt, chúng tôi quyết tâm thi đấu hết mình để hướng tới vị trí đầu bảng và giành vé vào tứ kết”, tiền đạo trẻ Lê Phát khẳng định.