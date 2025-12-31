Phạm Đình Hải - Thủ môn 19 tuổi cao 1m85 được gọi bổ sung cho U23 Việt Nam, là ai?

Thủ môn Phạm Đình Hải là ai?

Do thủ môn Nguyễn Tân dính chấn thương vai và buộc phải nói lời chia tay U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á 2026 nên HLV Kim Sang-sik buộc phải triệu tập thủ thành Phạm Đình Hải của Hà Nội FC để thay thế.

Phạm Đình Hải sinh ngày 29/3/2006 tại Hòa Bình. Từ năm 12 tuổi, Đình Hải gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ Gia Lâm - vệ tinh quan trọng sản sinh ra các ngôi sao cho Hà Nội FC. Ở thời điểm đó, anh đã cao 1m75.

Ảnh: FBNV.

Ban đầu, Đình Hải thi đấu ở vị trí tiền đạo nhưng do U13 Hà Nội FC thiếu thủ môn nên anh được kéo về bắt gôn và gắn bó luôn với vị trí này. Hiện tại, người gác đền 19 tuổi đang khoác áo đội trẻ Hà Nội FC.

Đình Hải sở hữu chiều cao 1m85 và từng khoác áo U16, U17, U18, U19, U20, U22 Việt Nam. Thủ thành sinh năm 2006 được đồng đội gọi với biệt danh Hải “điện”.

Đình Hải đã cùng U19 Hà Nội FC giành chức vô địch giải U19 quốc gia 2024. Đồng thời, anh còn giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Ở giải U16 Đông Nam Á 2022, thủ môn quê Hoà Bình là một trong 4 đội phó của U16 Việt Nam.

Theo tiết lộ của Đình Hải, gia đình luôn ủng hộ anh trong quá trình theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Trong đó, mẹ là người ủng hộ nhiệt tình nhất và thường xuyên tới sân cổ cũ cho thủ thành Hà Nội FC thi đấu.

Tuy được gọi bổ sung kên U23 Việt Nam nhưng Đình Hải gần như không có cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức với Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình.