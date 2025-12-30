U23 Việt Nam đấu kín U23 Syria, tỉ số chung cuộc thế nào? 

Tối ngày 30/12, U23 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu quan trọng với U23 Syria sau 4 ngày tập luyện tại Qatar. Cuộc so tài với U23 Syria được xem là màn “thử lửa” mang tính quyết định của U23 Việt Nam trước trận ra quân gặp U23 Jordan (ngày 6/1/2026) tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trước Syria

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria diễn ra lúc 19h theo giờ Việt Nam (15h giờ Qatar). Do yêu cầu chuyên môn, hai đội U23 Việt Nam và U23 Syria thống nhất thi đấu kín, không đón khán giả và không có sự tác nghiệp của truyền thông.

Ở cuộc so tài với U23 Syria, HLV Kim Sang Sik đã tiến hành những thử nghiệm cuối cùng về đội hình cũng như chiến thuật. Toàn bộ các cầu thủ đều được trao cơ hội ra sân nhằm thể hiện khả năng trước thời điểm “chốt sổ”.

Bởi sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ hoàn tất danh sách đăng ký tham dự VCK U23 châu Á 2026. Điều đó cũng đồng nghĩa sẽ có một cầu thủ không may mắn phải nói lời chia tay trước ngày lên đường sang Ả Rập Xê Út.

Trở lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria, đội bóng Tây Á vượt lên dẫn 2 bàn trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến phút thứ 87, U23 Việt Nam mới tìm được bàn gỡ nhờ công của tiền đạo trẻ Lê Phát.

Sau trận thua chung cuộc 1-2 trước U23 Syria, U23 Việt Nam dự kiến sẽ di chuyển từ Qatar đi Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026. Theo tìm hiểu, thủ thành Nguyễn Tân của U23 Việt Nam đã dính chấn thương và khó có thể đồng thành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik ở “chiến dịch” U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam gọi bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải của CLB Hà Nội thay cho trường hợp của Nguyễn Tân chấn thương. Ngày 31/12, thủ môn này sẽ bay sang Qatar để hội quân cùng U23 Việt Nam. Trong khi thầy Kim đón thêm tin không mấy vui vẻ về lực lượng U23 Việt Nam sau trận giao hữu với U23 Syria. Cụ thể, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn dính chấn thương cơ đùi và chưa rõ khả năng trở lại trong thời gian tới.

