Điều ít biết về Đình Bắc

Nở, tàn rồi nở...

Mới chỉ 21 tuổi, Đình Bắc đã trải qua vinh - nhục của bóng đá. Năm 2023, anh giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng Nhất Quốc gia. Ở thời điểm đó, Bắc là tài năng trẻ đáng chú ý của U19 Việt Nam, dưới sự dìu dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam. 1 năm sau, anh ghi bàn đẹp mắt tung lưới Nhật Bản. Xuyên suốt thời gian đối đầu với đại diện hàng đầu châu lục tại VCK Asian Cup 2023, Bắc thể hiện màn trình diễn tiềm năng. Tuyển thủ Shirakawa của Nhật Bản chịu chỉ trích gay gắt từ dư luận, khi không thể phong toả cầu thủ "mới ra ràng" bên phía “Những chiến binh sao vàng”.

Đình Bắc trở lại và lợi hại hơn xưa ​

Màn trình diễn như mơ ấy trở thành bước ngoặt với Đình Bắc. Nhưng đáng nói, nó diễn ra ở góc độ... cực đoan. Một vài đội bóng Nhật Bản bắt đầu quan tâm đến cầu thủ này hậu Asian Cup. Trước sự hấp dẫn đến từ J.League 1 và 2 dành cho cầu thủ con cưng, CLB Quảng Nam đã tìm mọi cách để giữ chân anh cho bằng được. Chuyện chuyển nhượng lúc bấy giờ diễn ra ẩn danh nhưng dữ dội trong lòng giới chuyên môn và môi giới. Trong khi đó, một vài câu chuyện không hay liên quan đến Đình Bắc bắt đầu hiện diện trên truyền thông, với tần suất ngày một dồn dập.

Đình Bắc vô kỷ luật. Đó là tiêu đề của nhiều tờ báo khi nhắc đến tài năng trẻ Nghệ An. Mức độ phức tạp tăng dần, bắt đầu ở chỗ anh đến muộn một vài buổi tập của CLB Quảng Nam cho đến từ chối hợp đồng mà CLB Hà Nội đề nghị. Đội bóng thủ đô ban đầu hồ hởi thông báo về việc nhận được sự đồng thuận của đại diện đất Quảng, trong việc có thành công Đình Bắc. Điều này chẳng khác nào chặn đứng niềm quan tâm mới chớm nở nơi CLB Nhật Bản. Nhưng sau đó, chính họ cũng phải cay đắng khi quyết định đưa ra thông báo không thể đạt được tiếng nói chung trên phương diện hợp đồng với cầu thủ này.

Đình Bắc từ chối thương lượng với Hà Nội, bất kể đội bóng thủ đô cho phép anh được chủ động đưa ra đề nghị hợp lý. Anh cũng lắc đầu trước mọi đề nghị từ phía báo giới, xoay quanh những thắc mắc về quyết định táo bạo này. Bắc chấp nhận trở về Quảng Nam, tập luyện với đội dự bị. Thậm chí, anh phải cùng các cầu thủ trẻ ra sân bơm bóng hàng ngày, phục vụ đội hình chính.

Cũng trong thời điểm ấy, HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam nổi giận. Ông không hiểu tại sao Đình Bắc lại từ chối Hà Nội. Vị chiến lược gia này cũng bức xúc khi cho rằng đã có người ở phía sau xúi giục cầu thủ tuổi 20.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi CLB Công an Hà Nội vào cuộc. Đình Bắc ký một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, chấm dứt những dấu hỏi về tương lai vốn đầy phức tạp. Nhưng tiêu cực chưa buông tha tiền đạo sinh năm 2004. Anh dính chấn thương liên tiếp khiến dang dở trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Quãng thời gian từ tháng 2/2024 đến 5/2025 diễn ra xám xịt với Đình Bắc. Anh đã khóc khi biết rằng bố mẹ mình đã buồn thế nào khi đọc những thông tin chẳng mấy hay ho xoay quanh con trai mình trên mạng xã hội. Nhiều người nhìn về phía gia đình Đình Bắc bằng sự ái ngại. Không ít người cho rằng, tài năng trẻ Đình Bắc đã chính thức gãy cánh, như biết bao cầu thủ ảo tưởng về "bệnh ngôi sao"!

Niềm vui trở lại

Ngày 6/1/2026, căn nhà của Đình Bắc tại Hưng Nguyên, Nghệ An đón tiếp nườm nượp bà con, làng xóm. Bầu không khí ấm áp ấy trái ngược hoàn toàn với khung cảnh cách đây 1 năm. "Đoá hoa" Đình Bắc đã không lụi tàn như nhiều lời ong tiếng ve đầy hiềm khích. Ngược lại, anh trở lại và lợi hại hơn xưa.

Tháng 8/2025, Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 Đông Nam Á. Anh góp công không nhỏ giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch. Tháng 12 trên đất Thái Lan, Bắc cũng là ngôi sao số 1 giúp đội nhà có được huy chương Vàng SEA Games. Và đầu tháng 1/2026, trên chấm phạt đền, trước thủ môn đẳng cấp châu lục bên phía U23 Jordan, Bắc lạnh lùng sút tung lưới, khởi đầu cho chiến thắng thuyết phục cho "Những chiến binh sao vàng".

Chứng kiến con trai góp công cho U23 Việt Nam, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của Đình Bắc hạnh phúc hơn cả. Theo lời kể của ông Ấp, cả ngày hôm đó, gia đình nhà Đình Bắc vẫn đi làm cả ngày. Phải tới chiều tối, sau khi hoàn thành công việc, hai vợ chồng mới kịp bật tivi để cổ vũ cho cậu con trai. Hạnh phúc thay, căn nhà nhỏ nườm nượp đón bà con xóm giềng đến chia vui. Và khi Bắc ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, vợ chồng ông cùng hàng xóm đều reo hò, vui mừng, sung sướng.

Chứng kiến con trai toả sáng U23 Việt Nam đã là một niềm vui với gia đình ông Ấp. Và việc được thấy cậu quý tử trở lại sau những ngày tháng dông bão lại càng là điều tuyệt vời hơn, nhất là ở bậc làm cha làm mẹ. Chuyến đi sang Thái Lan xem con trai thi đấu chung kết SEA Games 33 đã và đang được ông Ấp nhắc đến hàng ngày. Bởi đó là lần đầu tiên họ được ra nước ngoài cổ vũ con trai. Hãnh diện hơn, đó là tiền mà Đình Bắc kiếm được sau thành công bước đầu với bóng đá.

Ngược dòng quá khứ, Đình Bắc cũng đã trải qua câu chuyện tương tự, với biểu đồ hình sin giữa kỳ vọng và thất vọng. Anh đến với bóng đá từ trái bóng cuộn rơm cùng các trận cầu trên khoảng sân nhà. Cầu thủ này lọt vào trung tâm của CLB Sông Lam Nghệ An vào năm 10 tuổi nhờ thi đấu ấn tượng tại một giải bóng đá học sinh. Nhưng chỉ 4 năm sau, Bắc bị loại vì chiều cao, thể hình khiêm tốn.

Không nản chí, Đình Bắc khăn gói vào Huế thử sức trong đợt tuyển chọn cầu thủ. Do không đạt yêu cầu, anh tiếp tục sang Quảng Nam tập luyện, bền bỉ theo đuổi đam mê sân cỏ, trước khi có được dấu ấn bước đầu ở tuổi 21.

Sau tất cả, Đình Bắc không bị đánh gục bởi những cú sốc. Ngược lại, sau mỗi lần rơi xuống bĩ cực, chàng trai này lại nỗ lực gượng dậy để tôi luyện bản thân sao cho tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Bản lĩnh của Đình Bắc không chỉ hiện diện trên sân cỏ. Đó còn là cách anh tự tin đối diện với truyền thông và công chúng. Không phải cầu thủ nào cũng giữ được thái độ và bản lĩnh như vậy.