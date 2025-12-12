Viktor Lê phấn khởi sau trận thắng U22 Malaysia, hứa chơi tốt hơn ở bán kết

🔥 Tự tin, hòa nhập nhanh và sẵn sàng bứt phá

Tiền vệ Lê Viktor đã có lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 và lập tức để lại dấu ấn đậm nét. Anh góp công quan trọng trong chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia, giúp “Những chiến binh Sao Vàng” giành ngôi nhất bảng B và thẳng tiến vào bán kết.

Viktor Lê gây ấn tượng trong lần đầu đá chính ở SEA Games 33

Chia sẻ sau trận đấu, Viktor Lê cho biết anh đang ngày càng hòa nhập tốt hơn với lối chơi chung của toàn đội. Tiền vệ Việt kiều khẳng định sự chuẩn bị kỹ càng là nền tảng cho màn trình diễn ấn tượng trước Malaysia.

“Chúng tôi đã có một tuần để chuẩn bị, phân tích kỹ đối thủ và bám sát kế hoạch chiến thuật. Toàn đội đã chơi đúng với những gì được đề ra và điều đó mang lại sự tự tin rất lớn”, Viktor Lê tiết lộ.

⚽ Lần đầu đá chính tại SEA Games: Thành quả của sự chăm chỉ

Được trao cơ hội đá chính lần đầu ở một giải đấu lớn như SEA Games, Viktor Lê không giấu được cảm xúc tích cực. Anh chia sẻ: “Đôi khi bóng đá có yếu tố may mắn, nhưng phần lớn đến từ nỗ lực mỗi ngày. Tôi luôn cố gắng chờ cơ hội và rất vui khi hôm nay được đóng góp vào chiến thắng của toàn đội”.

Với nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và lối chơi hiện đại, Viktor Lê đang trở thành một phương án đáng chú ý trong tay HLV Kim Sang Sik.

Viktor Lê và U22 Việt Nam bước vào trận bán kết với quyết tâm cao độ

🚀 “Chiến thắng này là động lực cho trận tiếp theo”

Tiền vệ 22 tuổi khẳng định U22 Việt Nam cần giữ vững sự tập trung và quyết tâm nếu muốn chạm tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33. “Chiến thắng này là động lực cho trận tiếp theo. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt như hôm nay và thể hiện được đúng lối chơi của mình”, Viktor Lê nhấn mạnh.

U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam vào ngày 15/12 trước đối thủ U22 Philippines. Với phong độ ổn định, tinh thần hưng phấn và những nhân tố mới như Viktor Lê đang lên tiếng đúng lúc, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn chất lượng cho giai đoạn quyết định.

