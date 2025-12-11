Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Bảng vàng VĐV Việt Nam tỏa sáng SEA Games 2025 mới nhất

Sự kiện: SEA Games 33

(Tin thể thao, tin SEA Games) Cập nhật nhanh bảng xếp hạng vận động viên (VĐV) Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33, diễn ra ở Campuchia từ 9 tới 20/12.

TT HCV

Ngày

VĐV

Môn

Nội dung

10

11/12

-

-

-

9

11/12

-

-

-

8

11/12

-

-

-

7

11/12

-

-

-

6

11/12

-

-

-

5

11/12

-

-

-

4

10/12

Nguyễn Văn Dũng

Bi sắt

Shooting cá nhân nam

3

10/12

Trần Hưng Nguyên

Bơi

200m hỗn hợp cá nhân nam

2

10/12

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân

Taekwondo

Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp

1

10/12

Diệp Thị Hương & Nguyễn Thị Hương

Canoe

Thuyền đôi Nữ 500m

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) của SEA Games 33, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành 4 HCV gồm Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương ở thuyền đôi nữ 500m canoeing, các VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp taekwondo, Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam môn bơi, và Nguyễn Văn Dũng ở nội dung bắn bi sắt cá nhân nam.

Bê bối SEA Games 33: Nghe lời HLV, VĐV Malaysia bị loại tức tưởi trước giải đấu
Bê bối SEA Games 33: Nghe lời HLV, VĐV Malaysia bị loại tức tưởi trước giải đấu

TPO - Làng thể thao Malaysia dậy sóng trước tin VĐV Danish Irfan Tamrin bị loại khỏi đội hình tranh tài nội dung tiếp sức 4x100m của điền kinh tại SEA...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/12/2025 11:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN