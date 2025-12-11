Bảng vàng VĐV Việt Nam tỏa sáng SEA Games 2025 mới nhất

TT HCV Ngày VĐV Môn Nội dung 10 11/12 - - - 9 11/12 - - - 8 11/12 - - - 7 11/12 - - - 6 11/12 - - - 5 11/12 - - - 4 10/12 Nguyễn Văn Dũng Bi sắt Shooting cá nhân nam 3 10/12 Trần Hưng Nguyên Bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam 2 10/12 Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân Taekwondo Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp 1 10/12 Diệp Thị Hương & Nguyễn Thị Hương Canoe Thuyền đôi Nữ 500m

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) của SEA Games 33, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành 4 HCV gồm Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương ở thuyền đôi nữ 500m canoeing, các VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp taekwondo, Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam môn bơi, và Nguyễn Văn Dũng ở nội dung bắn bi sắt cá nhân nam.