Bảng vàng VĐV Việt Nam tỏa sáng SEA Games 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Cập nhật nhanh bảng xếp hạng vận động viên (VĐV) Việt Nam giành HCV tại SEA Games 33, diễn ra ở Campuchia từ 9 tới 20/12.
|
TT HCV
|
Ngày
|
VĐV
|
Môn
|
Nội dung
|
10
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
9
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
8
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
7
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
6
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
5
|
11/12
|
-
|
-
|
-
|
4
|
10/12
|
Nguyễn Văn Dũng
|
Bi sắt
|
Shooting cá nhân nam
|
3
|
10/12
|
Trần Hưng Nguyên
|
Bơi
|
200m hỗn hợp cá nhân nam
|
2
|
10/12
|
Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân
|
Taekwondo
|
Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp
|
1
|
10/12
|
Diệp Thị Hương & Nguyễn Thị Hương
|
Canoe
|
Thuyền đôi Nữ 500m
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) của SEA Games 33, các VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành 4 HCV gồm Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương ở thuyền đôi nữ 500m canoeing, các VĐV Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình và Nguyễn Phan Khánh Hân ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp taekwondo, Trần Hưng Nguyên ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam môn bơi, và Nguyễn Văn Dũng ở nội dung bắn bi sắt cá nhân nam.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/12/2025 11:21 AM (GMT+7)