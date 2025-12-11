Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

U22 Việt Nam ăn mừng vé bán kết SEA Games, sao U22 Malaysia khóc nức nở

Sự kiện: U22 Việt Nam - U22 Malaysia U22 Việt Nam Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

Các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Malaysia có những cảm xúc trái ngược sau trận đấu cuối vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước U22 Malaysia để ghi 2 bàn dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Hiểu Minh và Minh Phúc.&nbsp;

U22 Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước U22 Malaysia để ghi 2 bàn dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Hiểu Minh và Minh Phúc. 

Ở hiệp hai, U22 Việt Nam bảo toàn mành lưới để giành chiến thắng 2-0, qua đó đoạt vé đến bán kết với ngôi đầu bảng B.&nbsp;

Ở hiệp hai, U22 Việt Nam bảo toàn mành lưới để giành chiến thắng 2-0, qua đó đoạt vé đến bán kết với ngôi đầu bảng B. 

Các cầu thủ U22 Việt Nam tri ân cổ động viên sau trận với những gương mặt tươi vui.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tri ân cổ động viên sau trận với những gương mặt tươi vui.

HLV Kim Sang Sik bắt tay ban huấn luyện U22 Malaysia, thể hiện sự khiêm tốn.

HLV Kim Sang Sik bắt tay ban huấn luyện U22 Malaysia, thể hiện sự khiêm tốn.

Sau trận U22 Việt Nam&nbsp;thắng U22 Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)&nbsp;thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng.

Sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng.

Cầu thủ U22 Malaysia buồn bã&nbsp;sau khi thua U22 Việt Nam, bởi họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.&nbsp;

Cầu thủ U22 Malaysia buồn bã sau khi thua U22 Việt Nam, bởi họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. 

Thủ môn Zulhilmi của U22 Malaysia thậm chí đã bật khóc sau trận.

Thủ môn Zulhilmi của U22 Malaysia thậm chí đã bật khóc sau trận.

Sự phấn khởi của các CĐV Việt Nam trên khán đài.&nbsp;

Sự phấn khởi của các CĐV Việt Nam trên khán đài. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/12/2025 19:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U22 Việt Nam - U22 Malaysia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN