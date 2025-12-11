U22 Việt Nam ăn mừng vé bán kết SEA Games, sao U22 Malaysia khóc nức nở

U22 Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước U22 Malaysia để ghi 2 bàn dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Hiểu Minh và Minh Phúc.

Ở hiệp hai, U22 Việt Nam bảo toàn mành lưới để giành chiến thắng 2-0, qua đó đoạt vé đến bán kết với ngôi đầu bảng B.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tri ân cổ động viên sau trận với những gương mặt tươi vui.

HLV Kim Sang Sik bắt tay ban huấn luyện U22 Malaysia, thể hiện sự khiêm tốn.

Sau trận U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng.

Cầu thủ U22 Malaysia buồn bã sau khi thua U22 Việt Nam, bởi họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Thủ môn Zulhilmi của U22 Malaysia thậm chí đã bật khóc sau trận.

Sự phấn khởi của các CĐV Việt Nam trên khán đài.