"Cánh tay phải" của HLV Kim Sang Sik bị treo quyền chỉ đạo ở bán kết SEA Games 33

U22 Việt Nam vừa nhận thông tin bất lợi trước thềm trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines ngày 15/12, khi trợ lý Lee Jung Soo bị treo quyền chỉ đạo do nhận đủ hai thẻ vàng trong hai trận đấu vòng bảng. Với án phạt này, ông không được phép ngồi trong khu vực cabin chỉ đạo.

Trợ lý Lee Jung Soo của U22 Việt Nam bị treo quyền chỉ đạo ở bán kết SEA Games 33

Thay vào đó, ông Lee Jung Soo chỉ có thể ngồi khán đài theo dõi U22 Việt Nam tranh vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ở trận gặp U22 Lào hôm 3/12, trợ lý Lee Jung Soo đã nhận thẻ vàng sau khi phản ứng quyết liệt với trọng tài về tình huống không công nhận bàn thắng của U22 Việt Nam trong hiệp hai.

Dù sau đó tổ trọng tài hội ý và công nhận bàn thắng của Đình Bắc, thẻ vàng dành cho ông Lee vẫn giữ nguyên vì lỗi phản ứng. Đến trận đối đầu U22 Malaysia, vị trợ lý người Hàn Quốc tiếp tục bị cảnh cáo bằng thẻ vàng khi tranh cãi về tình huống bóng đi hết đường biên trong pha đi bóng của Lê Văn Thuận.

Hai thẻ vàng trong hai trận liên tiếp khiến ông bị treo quyền chỉ đạo theo quy định của giải. Trợ lý Lee Jung Soo bắt đầu làm việc với ban huấn luyện các ĐTQG Việt Nam từ tháng 3/2025, thay thế cho trợ lý Choi Won Kwon. Ông là cựu trung vệ nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, từng có 54 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 5 bàn thắng.

Dấu ấn lớn nhất của ông ở cấp độ ĐTQG là hai bàn thắng tại World Cup 2010, góp phần đưa Hàn Quốc vào vòng 16 đội. Ở cấp CLB, ông từng vô địch AFC Champions League 2011 trong màu áo Al-Sadd và đăng quang K-League 2008 cùng Suwon Samsung Bluewings. Sau khi giải nghệ, Lee Jung Soo bước vào sự nghiệp huấn luyện và từng kinh qua nhiều đội bóng như Đại học Dongguk, CLB TP.HCM hay Suwon FC.

Ông được đánh giá cao ở khả năng xây dựng hệ thống phòng ngự, huấn luyện trung vệ trẻ và kinh nghiệm làm việc tại nhiều môi trường khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar và Việt Nam. Chính vì vậy, sự vắng mặt của “cánh tay phải” HLV Kim Sang Sik trong trận bán kết được xem là tổn thất không nhỏ với U22 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games 33.