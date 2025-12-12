Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(18h, 12/12, Bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33) Cục diện bảng đấu đang mở đường cho Indonesia và Myanmar tạo nên trận “chung kết sớm”. Đội thắng sẽ thắp lại hy vọng vào bán kết, nhưng Myanmar chịu áp lực nặng nề khi buộc phải thắng cách biệt từ 3 bàn.

18h, 12/12 |

U22 Indonesia
Trực tiếp bóng đá U22 Indonesia - U22 Myanmar: Cuộc chiến sinh tử tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Indonesia - U22 Myanmar: Cuộc chiến sinh tử tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
U22 Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Indonesia - U22 Myanmar: Cuộc chiến sinh tử tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
Cahya, Markx, Kadel Arel, John Heitinga, Pamungkas, Raka, Rivaldo, Jenner, Hannan, Struick, Zijlstra
Trực tiếp bóng đá U22 Indonesia - U22 Myanmar: Cuộc chiến sinh tử tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein

Cục diện bảng đấu mở đường cho U22 Indonesia và U22 Myanmar

Theo thể thức giải đấu, ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết, suất cuối cùng thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Singapore gần như tự gạch tên mình khi để thua cả hai trận đầu. U22 Malaysia cũng chỉ còn hy vọng rất nhỏ sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam. Hiện tại, quyền tự quyết nằm trong tay U22 Indonesia và một phần ở U22 Myanmar.

U22 Indonesia: Chỉ cần thắng đậm để tự mở cửa đi tiếp

Ở lượt trận cuối, U22 Indonesia nắm lợi thế về hiệu số (-1) so với đối thủ trực tiếp. Họ chỉ cần một chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn là đủ để cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Đây là nhiệm vụ khó nhưng không nằm ngoài khả năng nếu Indonesia biết tận dụng cơ hội và giữ được sự tỉnh táo trong khâu dứt điểm.

U22 Myanmar: Áp lực nặng nề, buộc phải thắng từ 3 bàn trở lên

U22 Myanmar cũng còn cơ hội, nhưng chặng đường lại chông gai hơn nhiều. Với hiệu số -2, họ buộc phải đánh bại Indonesia ít nhất 3-0 thì mới có cơ hội vượt lên trong cuộc đua thành tích. Đây là thử thách lớn, đòi hỏi Myanmar phải chơi tấn công mạnh mẽ, đồng thời hạn chế tối đa sai lầm trước hàng công đang cần bàn của Indonesia.

