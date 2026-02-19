Từ Mainoo tới Cúp C1: "Núi" việc chờ HLV chính thức MU tiếp quản

Bất chấp Michael Carrick đã có khởi đầu đầy ấn tượng trong nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị HLV tạm quyền MU, nhưng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vẫn chủ trương thận trọng, chưa vội vàng chốt tương lai chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Khi quyết định sa thải Ruben Amorim vào ngày 5/1, những người trong nội bộ MU khẳng định sẽ tiến hành một “quy trình bài bản”, trong đó đánh giá toàn diện mọi ứng viên phù hợp.

Đồng thuận với thượng tầng

Bất chấp những lời khẳng định từ phía MU rằng mối quan hệ giữa Amorim và ban lãnh đạo không sụp đổ như “ngôi nhà làm bằng quân bài”, thực tế cho thấy đã có điều gì đó không ổn. Trước khi bị sa thải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã công khai bày tỏ những trục trặc sau các cuộc trao đổi với giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Amorim bất mãn với ban lãnh đạo MU trước khi bị sa thải

Wilcox chưa để lại nhiều dấu ấn tích cực kể từ khi đến Old Trafford, nhưng ông cùng giám đốc điều hành Omar Berrada vẫn tại vị, trong khi một HLV nữa rời ghế nóng. Vì vậy, các cuộc đàm phán với những ứng viên kế nhiệm cần phải xoay quanh sự đồng thuận tuyệt đối giữa các bên.

Những bất đồng về chiến thuật và công tác tuyển mộ đã tạo ra căng thẳng mà MU không thể gánh chịu thêm. Sẽ không có giải pháp “một sớm một chiều”, do đó HLV mới cần được trao những chỉ dẫn rõ ràng về yêu cầu công việc, đồng thời phải trình bày lộ trình cụ thể cho cách tiếp cận chiến thuật và phong cách thi đấu nhằm đáp ứng kỳ vọng.

Bên cạnh đó, mục tiêu theo từng mùa giải cần được xác lập minh bạch để mọi cá nhân đều chịu trách nhiệm, thay vì việc đổ dồn trách nhiệm lên một người duy nhất.

Trao vai trò xứng đáng cho Mainoo

Việc Amorim gạt Kobbie Mainoo khỏi đội hình đã kìm hãm sự phát triển và làm suy giảm giá trị của tiền vệ 20 tuổi. Không phải ngẫu nhiên mà 18 tháng trước, Mainoo góp mặt trong trận chung kết EURO; anh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu.

Mainoo đã gây ấn tượng mạnh dưới sự dìu dắt của Carrick

Casemiro đã xác nhận sẽ chia tay MU vào cuối mùa giải, trong khi Mainoo hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân tuyến giữa của MU trong cả một thập kỷ tới. Thay vì liên tục soi vào những “điểm yếu được cho là” của Mainoo, điểm mạnh của anh cần được khai thác, và cầu thủ 20 tuổi phải là một phần không thể thiếu trong đội hình xuất phát.

Mainoo là mẫu tiền vệ ưa cầm bóng. Sự cơ động của anh giúp MU đẩy cao đội hình và triển khai bóng mạch lạc hơn, điều mà Carrick đang khai thác hiệu quả.

MU nên tự hào khi sở hữu một sản phẩm “cây nhà lá vườn”, người không chỉ là tài năng lớn mà còn có tố chất thủ lĩnh tiềm năng cho tương lai.

Giành vé dự Champions League

MU đã bị loại khỏi cả League Cup lẫn FA Cup, nhưng họ vẫn đang cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh, và top 5 gần như chắc chắn sẽ giành quyền dự Champions League.

Carrick đang giúp MU cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1

Dù đội hình chưa chắc đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, “Quỷ đỏ” vẫn cần tập làm quen trở lại với cường độ thi đấu hai trận mỗi tuần, trước những đối thủ chất lượng cao.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, nguồn thu tài chính từ Champions League cũng là điều MU rất cần. Việc vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa này đã gây ra không ít khó khăn, trong bối cảnh đầu tư để nâng cấp đội hình vẫn là yêu cầu cấp thiết.

Cởi bỏ nỗi sợ, mang lại sự giải trí

Tân HLV chính thức MU cần giúp cầu thủ trút bỏ sức nặng của chiếc áo “Quỷ đỏ” nếu muốn tạo ra thay đổi thực sự. Việc Amorim lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự trước những đối thủ thậm chí còn chật vật trong việc giành chiến thắng đã trở thành nguồn cơn gây bức xúc lớn cho người hâm mộ. Trên sân, các cầu thủ luôn thi đấu với tâm lý lo sợ một sai lầm sẽ dẫn tới bàn thua và thêm những thất bại, thay vì tin rằng chấp nhận rủi ro có thể mang lại phần thưởng.

Kỷ nguyên thành công dưới thời Sir Alex Ferguson đã lùi xa và sẽ không thể được tái hiện, bất chấp việc người hâm mộ MU hoài niệm về nó nhiều đến đâu. Thuyền trưởng mới cần thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm thất bại, mang đến niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn thông qua lối chơi tấn công cởi mở, giàu tính giải trí. Người hâm mộ MU sẽ dễ cảm thông hơn với một đội bóng đáng xem, ngay cả khi kết quả chưa thực sự tương xứng.