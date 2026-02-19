Tuyệt chiêu "rồng lượn hổ phục": Đánh một ngã mười, võ công số 1 thiên hạ

Trong lịch sử võ thuật Trung Quốc, những môn phái và tuyệt chiêu võ công nổi tiếng không chỉ phản ánh sự phong phú của văn hóa truyền thống mà còn cho thấy sự đa dạng trong cách luyện tập và tinh thần kiên cường. Theo Sohu, dưới đây là bảng xếp hạng 10 môn võ thuật hàng đầu với các tuyệt chiêu uy lực đã góp phần xây dựng nên những huyền thoại võ thuật.

Võ Trung Quốc được biết tới rộng rãi qua những bộ phim hành động

1. Bát Quái Chưởng: Tuyệt đỉnh quyền thuật

Bát Quái Chưởng là tuyệt chiêu đứng đầu với đặc điểm được mô tả như: "Di chuyển như rồng bơi, nhìn như vượn, ngồi như hổ, xoay chuyển như đại bàng".

Được sáng tạo bởi Đổng Hải Xuyên vào cuối nhà Thanh, Bát Quái Chưởng nổi bật với lối đánh biến ảo và khả năng thích nghi trong mọi tình huống. Người luyện sử dụng bước đi vòng tròn để tạo ra sức mạnh từ mọi hướng, phát huy tối đa sức mạnh của cơ thể qua các thế chưởng độc đáo như “Long trảo” hay “Ngưu thiết chưởng”.

2. Thái Cực Quyền: Vua của sự tĩnh lặng

Thái Cực Quyền là môn quyền thuật tập trung vào việc rèn luyện cả thân, ý và khí, giúp người tập phát huy nội lực tối đa. Dù nổi tiếng với sự chậm rãi, mềm dẻo và yên tĩnh, nhưng Thái Cực Quyền lại tiềm ẩn sức mạnh lớn. Khi đạt đến cảnh giới cao, người luyện có thể phát ra nội lực mềm như lụa nhưng lại có sức công phá kinh người, làm chủ tình thế trong các cuộc đối đầu.

Chân Tử Đan nổi tiếng khi vào vai Diệp Vấn, huyền thoại Vịnh Xuân Trung Quốc

3. Bát Cực Quyền: Sức mạnh bùng nổ từ bốn phương tám hướng

Với lối đánh nhanh, mạnh và trực diện, Bát Cực Quyền được biết đến với khả năng phát lực mạnh mẽ, kết hợp các đòn thế như đấm, khuỷu tay và va chạm thân thể. Đặc biệt, thế võ này nổi bật với khả năng phá vỡ thế phòng thủ của đối thủ, tạo ra những đòn tấn công bất ngờ và chính xác từ mọi góc độ.

4. Hình Ý Quyền: Võ công của sự hòa hợp

Hình Ý Quyền tập trung vào việc kết hợp giữa ý chí, hình thể và khí lực. Với các động tác mô phỏng động vật như rồng, hổ, gấu, chim ưng... Hình Ý Quyền mang lại khả năng công phá mạnh mẽ và phòng thủ hiệu quả. Môn phái này yêu cầu người tập rèn luyện cả về tâm, ý và lực, giúp tối ưu hóa sức mạnh và sự nhanh nhẹn.

5. Tâm Ý Lục Hợp Quyền: Kết hợp nội và ngoại

Tâm Ý Lục Hợp Quyền là một trong những môn võ có sự kết hợp hoàn hảo giữa nội công và ngoại công. Được biết đến với việc mô phỏng các động vật như rồng, hổ và đại bàng, môn võ này giúp người tập đạt đến sự kết hợp hoàn chỉnh giữa ý chí và cơ thể, tạo ra những đòn thế mạnh mẽ nhưng vẫn đầy kỹ thuật.

6. Vịnh Xuân Quyền: Võ thuật của sự tinh giản

Vịnh Xuân Quyền nổi tiếng với lối đánh gần và tập trung vào các đòn thế ngắn, nhanh và chính xác. Môn phái này không yêu cầu sức mạnh cơ bắp lớn mà dựa vào sự phối hợp tinh tế giữa tay, chân và thân thể, giúp người tập có thể phòng thủ và tấn công một cách linh hoạt. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long cũng xuất thân từ môn phái này.

7. Thông Bối Quyền: Sự nhanh nhẹn của khỉ trắng

Thông Bối Quyền, còn gọi là Thông Tí Quyền, dựa trên sự linh hoạt của loài khỉ trắng. Đây là môn quyền thuật nổi bật với các đòn thế nhanh, mạnh, đòi hỏi người tập phải sử dụng toàn bộ thân thể, đặc biệt là cánh tay và vai để tạo ra các động tác phóng ra đòn tấn công với tốc độ và lực mạnh mẽ.

8. La Hán Quyền: Sức mạnh của Phật gia

La Hán Quyền được cho là bắt nguồn từ Đạt Ma sư tổ tại Thiếu Lâm Tự. Đây là môn quyền thuật với các đòn thế mạnh mẽ, đòi hỏi người tập phải sử dụng kết hợp giữa tay và chân để tấn công và phòng thủ linh hoạt. La Hán Quyền được xây dựng trên cơ sở nâng cao sức khỏe và tinh thần, giúp tăng cường thể lực và sự bền bỉ.

Diễn viên Thành Long cũng góp phần quảng bá võ Trung Quốc

9. Đường Lang Quyền: Nhanh như bọ ngựa

Đường Lang Quyền lấy cảm hứng từ động tác của con bọ ngựa với đặc điểm là các đòn đánh nhanh, mạnh và linh hoạt. Người luyện sử dụng các thế tay mô phỏng cánh tay của bọ ngựa để tấn công, tạo ra những đòn đánh chính xác và hiểm hóc. Với sự kết hợp giữa cương và nhu, Đường Lang Quyền là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự nhanh nhẹn và khéo léo.

10. Hồng Quyền: Võ thuật của sự kiên định

Hồng Quyền là môn võ xuất phát từ sự kết hợp giữa Hồng Môn và võ Thiếu Lâm, với đặc điểm chính là các đòn đánh chắc chắn, mạnh mẽ và ổn định. Môn phái này ít sử dụng cước pháp nhưng lại nổi bật với sự vững vàng trong tư thế và các đòn thế dứt khoát, mang lại khả năng phòng thủ chắc chắn và tấn công mạnh mẽ.