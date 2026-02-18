MU nợ kinh hoàng 46 nghìn tỷ đồng, chuyển nhượng hè 2026 sẽ chật vật?

💸 Bóng đen tài chính phủ lên Old Trafford

Manchester United đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng phía sau những tuyên bố về “bền vững” và “hiệu quả” là một thực tế không mấy dễ chịu: gánh nặng nợ khổng lồ vẫn treo lơ lửng trên đầu đội bóng, đe dọa trực tiếp tham vọng mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Giới chủ đang khiến tình hình nợ nần ở MU thêm phần trầm trọng

Theo báo cáo tài chính mới nhất, tổng nợ của MU đã chạm mốc 1,29 tỷ bảng (tương đương 46 nghìn tỷ đồng), con số đủ khiến bất kỳ ông lớn nào cũng phải dè chừng.

Điều đáng lo ngại là phần lớn khoản nợ này đến từ phí chuyển nhượng còn chưa thanh toán, trong đó một tỷ lệ lớn sẽ đáo hạn chỉ trong vòng 12 tháng tới. Nói cách khác, MU đang “ăn trước” tương lai chuyển nhượng. Và cái giá phải trả có thể đến đúng vào mùa hè 2026.

🔧 Ratcliffe siết chặt chi tiêu, nhưng chưa đủ để yên tâm

Không thể phủ nhận những dấu ấn bước đầu từ chương trình tái cấu trúc do Sir Jim Ratcliffe giám sát. MU ghi nhận lợi nhuận hoạt động 13 triệu bảng trong quý gần nhất, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái. Gần 500 vị trí bị cắt giảm, quỹ lương giảm hơn 8%, bộ máy vận hành được tinh gọn rõ rệt.

Tuy nhiên, lãi vay và chi phí tài chính lên tới hơn 21 triệu bảng đã nhanh chóng “nuốt trọn” thành quả ấy, đẩy MU trở lại trạng thái lỗ trước thuế. Khoản vay gắn liền với thương vụ tiếp quản năm 2005 của nhà Glazer với hơn 480 triệu bảng vẫn như một chiếc neo nặng nề kéo chậm mọi nỗ lực phục hồi.

Vụ sa thải Amorim khiến MU mất thêm rất nhiều tiền

📉 Không Champions League, ngân quỹ càng mỏng

Việc vắng mặt ở đấu trường châu Âu tiếp tục để lại hệ quả rõ rệt. Doanh thu quý giảm, số trận sân nhà ít hơn, các nguồn thu thương mại chịu áp lực. Dù ban lãnh đạo vẫn đặt kỳ vọng doanh thu cả năm đạt 600 - 640 triệu bảng, nhưng con số đó khó tạo ra “đạn dược” dư dả cho chuyển nhượng nếu nợ đến hạn phải thanh toán đồng loạt.

Trong bối cảnh đó, kỳ chuyển nhượng hè 2026 vốn được xem là thời điểm MU cần nâng cấp mạnh đội hình đang hiện ra với nhiều dấu hỏi.

🔁 Bán để sống, công thức quen thuộc có lặp lại?

Những thương vụ như Antony sang Betis hay Garnacho sang Chelsea, mang về khoảng 60 triệu bảng ở mùa hè 2025, cho thấy MU buộc phải dùng thị trường chuyển nhượng như một công cụ cân đối tài chính, thay vì thuần túy phục vụ chuyên môn.

Đây chính là mối lo lớn nhất cho hè 2026: MU có thể tiếp tục phải “bán trước – mua sau”, thậm chí bán nhiều hơn mua, nếu không muốn vi phạm các quy định tài chính. Với người hâm mộ, viễn cảnh đội bóng bước vào một mùa hè quan trọng mà không đủ tiền cạnh tranh các mục tiêu hàng đầu là điều khó chấp nhận, nhưng lại ngày càng thực tế.

MU khó có thể mua sắm rầm rộ ở mùa hè 2026?

⚠️ Hè 2026: tham vọng va chạm hiện thực

MU đang đi đúng hướng về mặt kiểm soát chi phí, nhưng tái cấu trúc không đồng nghĩa với tự do mua sắm. Nếu không sớm giảm được gánh nợ hoặc trở lại Champions League để tăng doanh thu, Old Trafford có thể chứng kiến một kỳ chuyển nhượng “thắt lưng buộc bụng” nữa.

Trong cuộc chơi đỉnh cao, nơi thành công trên sân cỏ quyết định giá trị thương mại, MU hiểu rằng mỗi quyết định tài chính hôm nay sẽ định hình sức mạnh đội hình của ngày mai. Và mùa hè 2026 rất có thể sẽ là phép thử khắc nghiệt nhất cho chiến lược “sống chung với nợ” của đội chủ sân Old Trafford.