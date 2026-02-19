Tin mới nhất bóng đá sáng 19/2: MU thất vọng vì sắp mất Rashford với giá "bèo"

MU tiếc vì sắp mất Rashford vào tay Barcelona với giá "bèo"

Theo tờ The Mirror, ban lãnh đạo MU đang cảm thấy "thất vọng" vì nhiều khả năng sẽ phải bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona với giá 30 triệu euro vào cuối mùa giải. Đây là điều khoản trong hợp đồng mượn Rashford giữa Barcelona với Man United và nhiều khả năng, đại diện La Liga sẽ kích hoạt điều khoản này do tiền đạo người Anh thể hiện phong độ ấn tượng.

Nội bộ MU tin rằng đây là mức giá "hời" bởi họ cảm thấy giá trị thực của Rashford hiện vào khoảng 50 triệu bảng (57 triệu euro). Mặt khác, đội bóng biết rằng nhiều CLB cũng thể hiện sự quan tâm đến Rashford.

Sao Benfica bị tố nói dối vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc với Vinicius

Huyền thoại CLB Benfica, Luisao, đã tố Gianluca Prestianni nói dối về vụ lùm xùm với Vinicius trong trận thua Real Madrid 0-1 tại Champions League. Thời điểm đó, trận đấu bị tạm dừng vì Vinicius báo cáo trọng tài về việc Prestianni có lời nói phân biệt chủng tộc với mình. Phía Benfica, HLV trưởng Jose Mourinho và cá nhân Prestianni sau đó phủ nhận những cáo buộc, đồng thời khẳng định Vinicius đã nghe nhầm.

Dù vậy, Luisao thẳng thừng chỉ trích hậu bối trên Goal: "Chiếc áo Benfica quá rộng và bạn phải xứng đáng mới được khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng này. Lời nói của Prestianni làm cho mọi thứ tồi tệ hơn vì nó là lời nói dối. Đó là hành động phân biệt chủng tộc và tôi cảm thấy xấu hổ về điều đó".

Liverpool được khuyên chiêu mộ sao West Ham thay Salah

Chia sẻ trên BOYLE Sports, cựu cầu thủ Chelsea, Andy Townsend đã khuyên Liverpool chiêu mộ Jarrod Bowen (West Ham) trong trường hợp chia tay Mohamed Salah vào mùa hè. Theo Townsend, đội trưởng West Ham là phương án hữu dụng hơn Rodrygo, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và từng được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của Liverpool:

"Tôi nghĩ Jarrod Bowen sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho Liverpool. Tôi không hiểu lắm về những so sánh với Rodrygo. Bạn phải rất tài năng nếu khoác áo Real Madrid, nhưng ytôi chưa bao giờ coi cậu ấy là một Galactico. Jarrod Bowen chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa thực sự từ cánh phải. Cậu ấy cùng với Cody Gakpo, Hugo Ekitike sẽ mang đến tốc độ, sự năng nổ, khả năng ghi bàn và hiệu suất thực sự".

HLV Sevilla bị cấm chỉ đạo 7 trận

Ủy ban Thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra án phạt nặng đối với HLV trưởng của Sevilla, Matias Almeyda, sau những cảnh hỗn loạn xảy ra trong trận đấu với Alaves thuộc khuôn khổ La Liga vào thứ Bảy tuần trước. Cụ thể, chiến lược gia người Argentina bị cấm chỉ đạo 7 trận sau khi bị truất quyền chỉ đạo và sau đó có cuộc tranh cãi gay gắt với trọng tài Galech Apezteguia.

Án treo giò ban đầu là 1 trận do thẻ đỏ, nhưng Ủy ban Thi đấu quyết định cộng thêm 6 trận nữa khi đánh giá tính chất nghiêm trọng của các sự cố xảy ra sau khi Almeyda bị đuổi khỏi sân.