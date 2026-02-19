Hamilton bị tố làm "chuyện ấy" trên ô tô & buổi hẹn 4 tỷ đồng với cô Kim "siêu vòng 3"

Mới đây, Lewis Hamilton một lần nữa trở thành tâm điểm ngoài đường đua khi vướng tin đồn hẹn hò với Kim Kardashian, ngôi sao đình đám làng giải trí sở hữu “siêu vòng 3” trứ danh. Cuộc gặp kín tiếng nhưng xa hoa tại vùng Cotswolds (Anh), với trực thăng, chuyên cơ riêng và chi phí được cho là vượt mốc 120.000 bảng (hơn 4 tỷ đồng), lập tức khuấy đảo truyền thông quốc tế.

Lewis Hamilton được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với Kim Kardashian

Với Hamilton, đó không phải câu chuyện mới. Suốt gần hai thập kỷ ở đỉnh cao Formula 1, tay đua người Anh không chỉ chinh phục những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên đường đua, mà còn bước vào thế giới hào nhoáng của các ngôi sao âm nhạc, thời trang và showbiz toàn cầu.

Kim Kardashian, mối quan hệ ồn ào nhất hiện tại

Theo truyền thông Anh, Kim Kardashian (45 tuổi) đã bay từ Los Angeles sang Anh bằng chuyên cơ riêng để gặp Hamilton tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Oxfordshire. Cả hai được cho là quen biết từ nhiều năm trước trong các sự kiện giải trí, từng xuất hiện chung tại lễ trao giải Men of the Year 2014 khi Kim còn là vợ của Kanye West, còn Hamilton hẹn hò Nicole Scherzinger.

Dù cả hai chưa lên tiếng xác nhận, mức độ xa hoa và kín kẽ của cuộc gặp khiến dư luận tin rằng đây không chỉ là một buổi gặp xã giao. Nếu đúng, Kim Kardashian tiếp tục nối dài danh sách những người đẹp nổi tiếng, hơn tuổi Hamilton, từng được gắn với “Viên ngọc đen” của F1.

Nicole Scherzinger, mối tình sâu đậm nhất

Trong tất cả những mối quan hệ từng được công khai, Nicole là cái tên gắn bó lâu dài và nghiêm túc nhất với Hamilton. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2007 đến 2015, quãng thời gian Hamilton bước lên đỉnh cao F1 với chức vô địch thế giới đầu tiên.

Hamilton gắn bó khá lâu với Nicole

Nicole thường xuyên xuất hiện trong khu kỹ thuật, chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng nhất sự nghiệp bạn trai. Chính Hamilton từng thừa nhận, lịch thi đấu dày đặc và áp lực đỉnh cao là rào cản lớn nhất khiến họ chia tay, dù vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

Những bóng hồng showbiz: Rihanna, Rita Ora, Shakira…

Sau khi chia tay Nicole, Hamilton liên tục được liên hệ với nhiều ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới. Rihanna từng nhiều lần xuất hiện cùng anh trong các chuyến nghỉ dưỡng, dù cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè. Rita Ora được bắt gặp cổ vũ Hamilton tại Abu Dhabi GP 2016, trong bối cảnh truyền thông Anh rộ lên tin đồn hẹn hò.

Hamilton cũng từng được đồn có tình cảm với nữ ca sĩ Rihanna...

... và từng bên cạnh người đẹp Rita Ora

Mùa hè 2023, Shakira trở thành cái tên gây chú ý nhất. Nữ ca sĩ Colombia xuất hiện ở nhiều chặng đua F1, từ Barcelona đến Miami, và được cho là đã dùng bữa, đi du thuyền cùng Hamilton. Dù không xác nhận mối quan hệ, hình ảnh hai người bên nhau đủ khiến dư luận tin rằng giữa họ tồn tại một mối liên kết đặc biệt.

Kendall Jenner, Winnie Harlow và những mối quan hệ “lửng lơ”

Hamilton cũng từng được cho là thân thiết với Kendall Jenner, em gái Kim Kardashian, khi cả hai xuất hiện cùng nhau tại Miami Grand Prix 2024. Trước đó, siêu mẫu Winnie Harlow hay Sofia Richie cũng nhiều lần bị bắt gặp đồng hành cùng tay đua người Anh tại các sự kiện thời trang và giải trí.

Điểm chung của những mối quan hệ này là sự mập mờ, không xác nhận, không phủ nhận, đúng với phong cách sống kín tiếng nhưng tự do mà Hamilton theo đuổi nhiều năm qua.

Nicki Minaj từng bóng gió về một mối tình lãng mạn với "Viên ngọc đen" làng F1

Những lời kể gây tranh cãi

Một trong những câu chuyện gây ồn ào nhất liên quan đến đời tư Lewis Hamilton từng xuất hiện trên báo chí Anh là lời kể của người mẫu Veronica Valle, bạn gái cũ của tay đua người Anh. Theo Valle, trong thời gian cả hai còn hẹn hò, Hamilton từng nhiều lần "thân mật" ngay trên ô tô. Tuy nhiên, câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi, bởi chính Valle sau đó thừa nhận nhiều chi tiết mang tính phóng đại và không có bằng chứng xác thực. Phía Hamilton chưa bao giờ lên tiếng phản hồi về sự việc.

Ở tuổi 41, là tay đua giàu thành tích nhất lịch sử F1, Lewis Hamilton sống giữa hai thế giới, tốc độ khốc liệt của đường đua và ánh đèn rực rỡ của giới giải trí. Những mối tình đình đám phản chiếu rõ nét con người anh, tự do, khác biệt và không bó buộc vào khuôn mẫu của một nhà vô địch truyền thống.