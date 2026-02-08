MU đả bại Tottenham: Hình bóng Sir Alex, Carrick mang "bản sắc United" trở lại

Michael Carrick - Hình bóng của Sir Alex trở lại

Michael Carrick đang đem lại sự phấn khích cho sân Old Trafford. Cựu tiền vệ người Anh vừa giúp "Quỷ đỏ" có chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và Tottenham là đội thứ ba trong nhóm Big 6 là "nạn nhân" của Carrick.

Carrick giúp MU thắng 3 đại gia của bóng đá Anh trong 4 trận gần nhất

Trước khi tiếp quản MU, nhiều người lo ngại sự non nớt về mặt kinh nghiệm cầm quân của ông thầy người Anh. Những lo lắng ấy là có lý nhưng thực tế lại diễn biến theo hướng hoàn toàn ngược lại. Những bậc thầy về mặt chiến thuật tại Ngoại hạng Anh như Pep Guardiola, Mikel Arteta và mới nhất là Thomas Frank đều thất bại trước Carrick.

Một trận có thể là may mắn nhưng ba trận thì chắc chắn không phải là ăn may. Thậm chí, người ta bắt đầu nhận thấy hình bóng của Sir Alex tại sân Old Trafford. Michael Carrick kiên quyết để Sesko dự bị và sử dụng bộ ba tấn công Cunha - Mbeumo - Diallo cùng Bruno Fernandes đá tiền vệ công.

Cả 4 cầu thủ này đều có thể thay thế vị trí của nhau. Mbeumo có thể dạt trái, dạt phải, Cunha, Fernandes có thể làm mũi nhọn trung tâm. Diallo đáng lẽ phải có bàn thắng trong tình huống bất ngờ xuất hiện ở bên cánh trái ở cuối hiệp một. Chính điều này khiến cho hàng thủ phòng ngự theo khu vực của Tottenham trở nên rối loạn.

Với những người theo dõi Man United lâu năm, đó chẳng phải là lối chơi của MU thời điểm có cả Rooney - Tevez - Ronaldo - Berbatov trong đội hình sao? Chính Carrick cũng nằm trong đội hình của MU thời điểm ấy và ông đang tái hiện điều đó tại Old Trafford.

Cũng rất lâu rồi, người hâm mộ "Quỷ đỏ" mới được chứng kiến những pha ban bật nhịp nhàng của các cầu thủ MU. Từ thoát pressing trên phần sân nhà tới những pha sắp đặt tấn công, "Quỷ đỏ" liên tục khiến fan nức lòng với những pha phối hợp.

Carrick mới tại vị ở Old Trafford được khoảng 1 tháng nhưng thay đổi hoàn toàn lối chơi của MU. Phức tạp nhưng không rối rắm như thời Amorim, tất cả các cầu thủ đều đang trở về phiên bản tốt nhất bản thân. Đó chẳng phải là hình bóng của ông thầy huyền thoại người Scotland?

Sự thiếu kiềm chế của Cristian Romero

Cristian Romero luôn được coi là một trong những trung vệ hay nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Thông minh, kỹ thuật tốt và có thể hình lẫn thể lực, thế nhưng cầu thủ người Argentina lại có yếu điểm chí mạng là quá nóng nảy.

Vẻ mặt vô tội của Romero khi nhận thẻ đỏ không làm Michael Oliver nao núng

Một câu chuyện đáng chú ý ngoài sân của Romero là trung vệ này liên tục công kích ban lãnh đạo Tottenham trên mạng xã hội. Cầu thủ người Argentina thẳng thừng thể hiện sự bất mãn với việc "Gà trống" sa thải Postecoglou cho đến chính sách chuyển nhượng. Đó là hành động cực kỳ bất thường trong giới cầu thủ chuyên nghiệp.

Tottenham cũng chẳng có hành động cảnh cáo nào với Romero và cầu thủ vẫn được đá chính. Tình huống phải nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Old Trafford cho thấy sự thiếu kiềm chế của trung vệ này.

Bởi vậy, trọng tài Michael Oliver không cần phải suy nghĩ khi quyết định truất quyền thi đấu của Romero. Lối chơi tiểu xảo của cầu thủ người Argentina không qua mắt được "vị vua áo đen" chứ chưa nói tới nhóm trọng tài ngồi trong phòng VAR.

Tấm thẻ đỏ của cầu thủ này chính là bước ngoặt quan trọng nhất. Trước đó, Tottenham chơi không hề tệ, thậm chí có lúc lấn lướt so với MU. Tuy nhiên, chơi 10 người trên sân của đối thủ là nhiệm vụ quá khó cho phần còn lại của Tottenham.

Mbeumo - "Thợ săn ông lớn" của Man United

Bàn khai thông bế tắc của Man United là do công của Bryan Mbeumo. Đó là kết quả của một pha phối hợp đá phạt góc đầy bất ngờ. Thay vì câu bóng vào như thường lệ, Bruno Fernandes chuyền ngắn cho Mainoo ở cột gần. Tiền vệ người Anh chuyền ngược ra cho Mbeumo đã đợi sẵn và tiền đạo người Cameroon đã xử lý tốt để đem về bàn mở tỷ số trận đấu.

Mbeumo - "Thợ săn ông lớn" của MU

Một thống kê rất thú vị về Mbeumo trong mùa giải này khi tiền đạo người Cameroon đã ghi 5 bàn vào lưới các đội Big 6 trong mùa giải này. Số 19 của MU đã ghi bàn vào lưới Tottenham trong cả hai lượt trận. Ngoài ra, Liverpool, Arsenal và Man City cũng là "nạn nhân" của Mbeumo.

Duy nhất có Chelsea là chưa bị tiền đạo người Cameroon chọc thủng lưới nhưng Mbeumo là người kiếm về phạt đền cũng như khiến Sanchez nhận thẻ đỏ từ rất sớm.

Đây là điều cực kỳ có ý nghĩa với Man United khi có một tiền đạo biết ghi bàn trong trận đấu lớn. Đó là điều mong ước của rất nhiều HLV ở bất kỳ giải đấu nào và Carrick đang hưởng lợi từ điều đó. Khi được trao cơ hội, Mbeumo biết cách để chuyển hóa thành bàn thắng.

Câu chuyện đua vô địch trong mùa giải này có lẽ đã quá muộn với "Quỷ đỏ" nhưng mùa sau, nếu "thợ săn ông lớn" mang tên Mbeumo vẫn giữ được phong độ như hiện tại, MU sẽ rất đáng gờm.

Thông số trận đấu