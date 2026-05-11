Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Truyền thông Hàn Quốc: “Không thể coi thường “ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik với ĐT Việt Nam"

Asian Cup 2027 Đội tuyển Hàn Quốc Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Hàn Quốc tại bảng E của VCK Asian Cup 2027 và báo chí Hàn Quốc đã có nhận định cụ thể về thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng như cả bảng đấu.

Báo Hàn Quốc dè chừng “ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik

ĐT Việt Nam đã xác định được 3 đối thủ tại vòng bảng Asian Cup 2027. Cụ thể, sau lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức tại Ả Rập Xê-út rạng sáng nay (10/5), ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT UAE, ĐT Hàn Quốc và đội thắng trong cặp đấu ĐT Yemen/ĐT Lebanon (dự kiến được xác định cụ thể trong tháng 6 tới).

ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có thực lực, đang thể hiện quyết tâm cao và nếu đạt được hiệu quả trong lối chơi kèm theo một chút may mắn, các học trò của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn đủ khả năng giành vé đi tiếp.

ĐT Việt Nam cùng bảng ĐT Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

Về phía ĐT Hàn Quốc, họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch Asian Cup 2027. Ở bảng E, ĐT Hàn Quốc đương nhiên là đội bóng có vị thế mạnh nhất và hứa hẹn sẽ chiếm được vị trí dẫn đầu để tạo lợi thế đáng kể khi thi đấu các vòng loại trực tiếp.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã có nhận định về bảng E. Trang Starnews cho biết, ĐT Hàn Quốc hiện xếp hạng 25 thế giới, vượt trội so với tất cả các đội còn lại là ĐT UAE (hạng 68 thế giới), ĐT Việt Nam (hạng 99 thế giới), ĐT Lebanon (hạng 108 thế giới) và ĐT Yemen (hạng 149 thế giới).

Trang Starnews nhấn mạnh: “Đây là bảng đấu dễ dàng với ĐT Hàn Quốc. Với đẳng cấp cao hơn, ĐT Hàn Quốc đủ khả năng giành ngôi nhất bảng”. Trang này cũng có điểm nhấn nhất định về thành tích đối đầu giữa bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam. Theo đó, Hàn Quốc áp đảo hơn hẳn với 17 trận thắng, 6 trận hòa và chỉ thua 2 trận.

Đồng quan điểm, trang SPOTV News khẳng định: Các ĐT UAE, ĐT Việt Nam, ĐT Yemen/ĐT Lebanon đều “dưới một bậc” so với ĐT Hàn Quốc. Đây là so sánh khách quan dựa trên thực lực của các đội”. Mặc dù vậy, SPOTV News cũng đưa ra lời cảnh báo với đội nhà: “ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik và từng tạo tiếng vang ở cấp độ U23 khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Do đó, trận đấu giữa ĐT Hàn Quốc và ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027 sẽ có thêm rất nhiều yếu tố đáng chú ý khi có 2 HLV người Hàn Quốc đối đầu với nhau”.

Truyền thông Hàn Quốc dành sự tôn trọng nhất định với ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Tương tự, trang Newsis nhấn mạnh, cuộc đấu trí giữa HLV Hong Myung-bo của ĐT Hàn Quốc và HLV Kim Sang-sik của ĐT Việt Nam sẽ rất đáng chú ý. Cả hai chiến lược gia này từng là cựu danh thủ của bóng đá Hàn Quốc và họ đang có những ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến đội tuyển mà mình cầm quân.

Với Yonhap, hãng tin này tạo ấn tượng khá mạnh khi dẫn luôn lời phát biểu của HLV Kim Sang-sik rằng: “ĐT Việt Nam không né tránh thử thách khi cùng bảng với ĐT Hàn Quốc”. Hãng tin Yonhap cũng đánh giá ĐT Việt Nam luôn chơi rất mạnh mẽ khi đương đầu với khó khăn và “ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik là không thể coi thường.

Bên cạnh đó, một số trang như OSEN, Korea Daily lại khẳng định, ĐT Việt Nam gần như không thể vượt qua ĐT Hàn Quốc. Các trang này dẫn lại kết quả gần nhất trong quá khứ khi ĐT Hàn Quốc thắng đậm ĐT Việt Nam 6-0 vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam khi ấy do HLV Philippe Troussier dẫn dắt, đồng thời lại chơi thiếu người do Bùi Hoàng Việt Anh phải nhận thẻ đỏ nên dẫn tới việc “vỡ trận”. Đó cũng là một trận giao hữu nên tính chất quyết liệt sẽ khác hẳn màn đọ sức sắp tới giữa hai đội ở Asian Cup 2027.

-10/05/2026 14:10 PM (GMT+7)
