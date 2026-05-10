“ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể đi trên chặng đường giống Asian Cup 2019”

“ĐT Việt Nam nếu tính toán hợp lý sẽ đạt được mục tiêu”

ĐT Việt Nam ở thời điểm này đã biết rõ 3 đội bóng sẽ cùng tranh tài tại vòng bảng Asian Cup 2027. Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng E và lần lượt gặp ĐT UAE (ngày 10/1/2027), ĐT Hàn Quốc (ngày 15/1/2027) và đội thắng trong cặp đấu ĐT Yemen/ĐT Lebanon (ngày 20/1/2027).

ĐT Việt Nam trong quá khứ hoàn toàn lép vế trước ĐT Hàn Quốc. Ở trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội vào tháng 10/2023, ĐT Việt Nam khi đó do HLV Philippe Troussier dẫn dắt đã thua đậm ĐT Hàn Quốc 0-6.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam trong khi đó lại có những kỷ niệm đẹp đáng kể khi đọ sức với ĐT UAE. Cách đây 19 năm, ở VCK Asian Cup 2007, ĐT Việt Nam với tư cách đồng chủ nhà đã thắng ĐT UAE 2-0 trong trận ra quân với các bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh, Lê Công Vinh và sau đó giành quyền vào tứ kết. Tiếp theo, ở vòng bảng thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. ĐT Việt Nam đã thắng ĐT UAE 1-0 trong trận lượt đi trên sân Mỹ Đình với một siêu phẩm của Nguyễn Tiến Linh.

Ngoài ra, tại vòng bảng của VCK Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Yemen 2-0 bằng các pha lập công của Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải trong lượt trận cuối cùng. Chiến thắng quyết định này đã giúp ĐT Việt Nam lọt vào vòng 1/8 và sau đó đánh bại ĐT Jordan để tiến tới vòng tứ kết trước khi thua sít sao ĐT Nhật Bản.

Nhận định về bảng đấu của ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: “Bảng E rõ ràng có những khó khăn lớn nhưng chưa đến mức độ “bảng tử thần”. Thực tế, khi đã thi đấu tại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam chẳng thể mong chờ được chơi ở bảng đấu dễ dàng.

ĐT Việt Nam đã vô địch ASEAN Cup 2024, đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 đầy thuyết phục và cần duy trì sự ổn định, chắc chắn đó ở đẳng cấp cao nhất tại VCK Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik có tài cầm quân, rất hiểu các học trò và ông biết cách nâng cấp cầu thủ để mang tới hiệu quả tối ưu cho ĐT Việt Nam”.

ĐT Việt Nam có cơ hội nhất định để cạnh tranh vé đi tiếp. Ảnh: VFF

Phân tích kỹ hơn về những thử thách của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2027, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành cho biết: “Trận ra quân gặp ĐT UAE có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ĐT Việt Nam. Đây là đối thủ mạnh nhưng không đến mức quá vượt trội. Nếu ĐT Việt Nam tìm được đấu pháp hợp lý, chơi với sự tập trung cao nhất, một trận hòa là mục tiêu có thể hoàn thành.

Sau đó, khi gặp ĐT Hàn Quốc, phải thừa nhận ĐT Việt Nam còn kém hơn về đẳng cấp nên cơ hội tạo ra bất ngờ không quá lớn. Chính vì vậy, nếu giải quyết tốt trận đầu tiên với ĐT UAE, mọi quyết tâm của ĐT Việt Nam sẽ có thêm động lực để dồn cả vào trận gặp ĐT Yemen hoặc ĐT Lebanon. Cả 2 đối thủ này đều ở mức độ ngang sức, ngang tài nên ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng.

Tôi có cảm giác rằng, ĐT Việt Nam sẽ lặp lại kịch bản giống Asian Cup 2019. Sau 2 trận đầu vất vả, ĐT Việt Nam sẽ thắng trận cuối cùng và kết quả đó có thể mang lại thành tích là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng để lọt vào vòng knock-out. Tất nhiên, với đội hình hiện được nâng cấp với nhiều cầu thủ nhập tịch, Việt kiều có năng lực chuyên môn xuất sắc, ĐT Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích cao hơn thế, để mở rộng hơn cánh cửa tiến xa tại Asian Cup 2027”.