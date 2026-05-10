Báo Hàn Quốc xem ĐT Việt Nam là "ngựa ô" ở Asian Cup, kỳ vọng Son Heung Min

ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khó

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup Asian diễn ra vào rạng sáng 10/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik sẽ nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen với Lebanon. Hiện Lebanon đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp.

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027

Tờ Sports Chosun (Hàn Quốc) nhận định: “Với Hàn Quốc, đây được xem là bảng đấu khá dễ thở. Trong vai trò một trong những ứng viên vô địch, mục tiêu của đội bóng xứ kim chi sẽ là tạo đà ngay từ vòng bảng. UAE, Việt Nam hay Lebanon/Yemen đều bị đánh giá thấp hơn Hàn Quốc về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Dù tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik có thể trở thành ‘ngựa ô’, nhưng xét tổng thể, khoảng cách trình độ với Hàn Quốc vẫn là khá lớn”.

Một bài viết khác trên tờ Sports Chosun đánh giá: “Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng thu hút nhiều chú ý khi đây là màn đấu trí giữa hai HLV người Hàn Quốc: Hong Myung Bo và Kim Sang Sik, những người từng có mối quan hệ đàn anh đàn em ở đội tuyển quốc gia”.

Báo Hàn Quốc kỳ vọng Son Heung Min

Tại Asian Cup 2023 diễn ra hồi đầu năm 2024, Hàn Quốc đã gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết. Đội bóng xứ kim chi khi đó chơi dưới kỳ vọng và để thua Jordan 0-2 ở vòng 4 đội mạnh nhất. Giải đấu năm đó còn để lại kỷ niệm đáng quên với Son Heung Min khi anh xảy ra ẩu đả chấn động với đàn em Lee Kang In. Asian Cup 2027 nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của cựu tiền đạo Tottenham.

Tờ Sports Chosun nói thêm: “Với người Hàn Quốc, điều quan trọng hơn có lẽ nằm ở vòng knock-out. Suốt nhiều thập kỷ qua, họ liên tục được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu kể từ lần đăng quang gần nhất năm 1960, tức đã kéo dài tới 67 năm.

Giải đấu tại Saudi Arabia cũng có thể trở thành cơ hội cuối cùng để Son Heung Min chinh phục danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Ngôi sao hiện khoác áo Los Angeles FC chưa bao giờ che giấu khát khao vô địch Asian Cup. Sau khi xem World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Son Heung Min nhiều khả năng cũng sẽ dốc toàn lực cho chiến dịch Asian Cup 2027”.

Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Palestine. Bảng B có sự góp mặt của Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordan.

Trung Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan. Bảng D gồm Australia, Tajikistan, Iraq và Singapore. Đáng chú ý, hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia rơi vào bảng F cùng ứng viên vô địch hàng đầu Nhật Bản và đương kim vô địch Qatar.

24 đội tuyển sẽ tranh tài ở vòng bảng, trong đó 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8. Trận chung kết diễn ra ngày 6/2 tại sân King Fahd Sports City ở Riyadh (Saudi Arabia).