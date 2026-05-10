Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Báo Hàn Quốc xem ĐT Việt Nam là "ngựa ô" ở Asian Cup, kỳ vọng Son Heung Min

Sự kiện: Asian Cup 2027 Bóng đá Thái Lan Bóng đá Indonesia

Báo chí Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá về ĐT Việt Nam sau lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khó

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup Asian diễn ra vào rạng sáng 10/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik sẽ nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen với Lebanon. Hiện Lebanon đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp.

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027

Kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027

Tờ Sports Chosun (Hàn Quốc) nhận định: “Với Hàn Quốc, đây được xem là bảng đấu khá dễ thở. Trong vai trò một trong những ứng viên vô địch, mục tiêu của đội bóng xứ kim chi sẽ là tạo đà ngay từ vòng bảng. UAE, Việt Nam hay Lebanon/Yemen đều bị đánh giá thấp hơn Hàn Quốc về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Dù tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik có thể trở thành ‘ngựa ô’, nhưng xét tổng thể, khoảng cách trình độ với Hàn Quốc vẫn là khá lớn”.

Một bài viết khác trên tờ Sports Chosun đánh giá: “Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng thu hút nhiều chú ý khi đây là màn đấu trí giữa hai HLV người Hàn Quốc: Hong Myung Bo và Kim Sang Sik, những người từng có mối quan hệ đàn anh đàn em ở đội tuyển quốc gia”.

Báo Hàn Quốc kỳ vọng Son Heung Min

Tại Asian Cup 2023 diễn ra hồi đầu năm 2024, Hàn Quốc đã gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết. Đội bóng xứ kim chi khi đó chơi dưới kỳ vọng và để thua Jordan 0-2 ở vòng 4 đội mạnh nhất. Giải đấu năm đó còn để lại kỷ niệm đáng quên với Son Heung Min khi anh xảy ra ẩu đả chấn động với đàn em Lee Kang In. Asian Cup 2027 nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của cựu tiền đạo Tottenham.

Tờ Sports Chosun nói thêm: “Với người Hàn Quốc, điều quan trọng hơn có lẽ nằm ở vòng knock-out. Suốt nhiều thập kỷ qua, họ liên tục được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu kể từ lần đăng quang gần nhất năm 1960, tức đã kéo dài tới 67 năm.

Giải đấu tại Saudi Arabia cũng có thể trở thành cơ hội cuối cùng để Son Heung Min chinh phục danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Ngôi sao hiện khoác áo Los Angeles FC chưa bao giờ che giấu khát khao vô địch Asian Cup. Sau khi xem World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, Son Heung Min nhiều khả năng cũng sẽ dốc toàn lực cho chiến dịch Asian Cup 2027”.

Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Saudi Arabia, Kuwait, Oman và Palestine. Bảng B có sự góp mặt của Uzbekistan, Bahrain, Triều Tiên và Jordan.

Trung Quốc nằm ở bảng C cùng Iran, Syria và Kyrgyzstan. Bảng D gồm Australia, Tajikistan, Iraq và Singapore. Đáng chú ý, hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia rơi vào bảng F cùng ứng viên vô địch hàng đầu Nhật Bản và đương kim vô địch Qatar.

24 đội tuyển sẽ tranh tài ở vòng bảng, trong đó 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8. Trận chung kết diễn ra ngày 6/2 tại sân King Fahd Sports City ở Riyadh (Saudi Arabia).

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam nằm bảng "tử thần", Indonesia đấu Thái Lan
Bốc thăm Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam nằm bảng "tử thần", Indonesia đấu Thái Lan

Lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng C cùng với...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/05/2026 07:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN