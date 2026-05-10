Trực tiếp bóng đá West Ham - Arsenal: "Pháo thủ" đang thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 10/5 | London Stadium West Ham 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến: West Ham vs Arsenal

Đội hình dự kiến: Hermansen, Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Wilson, Castellanos Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres

West Ham rơi xuống nhóm nguy hiểm sau cú sảy chân trước Brentford

Thất bại 0-3 trước Brentford cùng với chiến thắng của Tottenham trước Aston Villa đã đẩy West Ham xuống khu vực xuống hạng ở tuần trước. Tuy nhiên, đội bóng thành London chỉ kém nhóm an toàn đúng một điểm khi mùa giải còn ba vòng đấu. HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận cuộc đua trụ hạng lúc này là một “thử thách khó khăn” với “Búa tạ”, trong bối cảnh họ có nguy cơ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh thua sáu trận derby London trên sân nhà trong cùng một mùa giải.

Dù đây là trận đấu khó nhất trên lý thuyết, West Ham lại đang cải thiện phong độ tại tổ ấm của mình. Họ bất bại trong sáu trận sân nhà gần nhất tại giải (thắng 3, hòa 3), và lần gần nhất có chuỗi dài hơn là ở mùa giải cuối cùng tại Upton Park 2015/16 (15 trận).

Arsenal thăng hoa: Bứt phá Premier League, vào chung kết Champions League

Đây là một tuần mang tính bước ngoặt với Arsenal. Cuối tuần trước, họ đánh bại Fulham để tạo khoảng cách năm điểm ở ngôi đầu Premier League trước vòng đấu mới. Đến giữa tuần, chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid đã đưa “Pháo thủ” vào chung kết UEFA Champions League lần thứ hai trong lịch sử.

Một cú đúp danh hiệu lịch sử đang mở ra trước mắt đội bóng của Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết đội bóng đã cảm nhận được “sự thay đổi về năng lượng và niềm tin”. Kể từ thất bại trước Manchester City, Arsenal chỉ để thủng lưới một lần sau bốn trận trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 1).

Phong độ sân khách của Arsenal vẫn là dấu hỏi

Dù đang thăng hoa, Arsenal lại chưa thật sự ổn định khi thi đấu xa nhà. Họ chỉ thắng một trong sáu trận sân khách gần nhất tại giải (hòa 2, thua 2). Đây cũng mới là trận đấu sân khách thứ hai của họ tại Premier League kể từ đầu tháng Ba (thua 1).

Hành trình về phía đông lần này tiếp tục là bài kiểm tra quan trọng cho bản lĩnh của thầy trò Arteta trong cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Arsenal

West Ham đã thua Arsenal tới 38 trận tại Premier League. Chỉ có Liverpool có số trận thắng trước West Ham nhiều hơn (39 trận). Đáng chú ý, Arsenal đã không thua West Ham trên sân khách tại giải kể từ tháng 1/2019 (thắng 4, hòa 2). Họ cũng giành chiến thắng trong hai lần làm khách gần nhất với tổng tỷ số 11-2, cho thấy ưu thế vượt trội trong những năm gần đây.