Báo Dân Việt phỏng vấn độc quyền HLV Kim Sang-sik: “Nếu chuẩn bị tốt, ĐT Việt Nam có thể thắng được Hàn Quốc"

HLV Kim Sang-sik lạc quan khi ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

Vào lúc 01h00 rạng sáng nay (10/5), LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Trước lễ bốc thăm, AFC đã xếp 24 đội tuyển tham dự vào 4 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA. ĐT Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3.

Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam vào bảng E với sự góp mặt của ĐT Hàn Quốc, ĐT UAE và đội bóng chưa được xác định là ĐT Lebanon hoặc ĐT Yemen.

PV Báo Dân Việt tác nghiệp tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) chụp ảnh cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Đây là lá thăm khá thú vị với HLV Kim Sang-sik khi ông sẽ được chạm trán đội bóng của quốc gia mình tại VCK Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ĐT Việt Nam chạm trán ĐT Hàn Quốc ở sân chơi số 1 châu Á.

Bảng đấu này được đánh giá rất khó khăn với ĐT Việt Nam bởi ĐT Hàn Quốc là đội tuyển thuộc top đầu châu lục, đã từng 2 lần vô địch sau 6 lần vào chung kết Asian Cup. Ở giải đấu cách đây 4 năm tại Qatar, đội bóng xứ sở kim chi cũng đã vào tới bán kết.

Ngoài ra, UAE cũng được đánh giá rất cao dù không thể đoạt vé tham dự World Cup 2026. Hiện tại, UAE đã thay đổi khá lớn với chiến lược nhập tịch, khác với thời điểm mà ĐT Việt Nam từng đánh bại đội tuyển này ở vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, ĐT Lebanon hoặc ĐT Yemen cũng là những đối thủ rất khó nhằn.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, PV Báo Dân Việt tác nghiệp tại Ả Rập Xê Út đã có cuộc phỏng vấn độc quyền nhanh với HLV Kim Sang-sik về bảng đấu của ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận, ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó khi phải đụng ĐT Hàn Quốc hay ĐT UAE, nhưng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào khả năng tạo nên bất ngờ của các học trò dựa trên sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tinh thần kế thừa từ lứa U23.

6 bảng đấu tại VCK Asian Cup 2027

"Phải nói rằng ĐT Hàn Quốc và ĐT UAE đều là những đối thủ rất mạnh. Nhưng nhìn về tổng thể, tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt đối với ĐT Việt Nam của chúng ta. Nếu như chuẩn bị tốt, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt. Cách đây ít tháng, đội U23 Việt Nam cũng đã từng giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc đấy thôi. Tôi muốn lấy tinh thần này từ những chiến thắng của U23 để có thể truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng ta sẽ đối đầu với ĐT Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội của chúng ta sẽ chơi tốt”, HLV Kim Sang-sik trả lời nhanh PV Báo Dân Việt.

Nói về việc phải đối đầu ĐT Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik cho rằng đó sẽ là trận đấu rất khó khăn cho các học trò của mình, nhưng nhấn mạnh đội hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng.

“ĐT Hàn Quốc thực sự là một đội bóng rất mạnh ở châu Á với rất nhiều những cầu thủ giỏi nên đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều, nếu được chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chiến thắng được cả ĐT Hàn Quốc. Tôi tin rằng với đà phát triển của lứa U23 và sự tự tin hiện có, ĐT Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu sòng phẳng và đạt kết quả tốt trước đối thủ này”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.