Người đẹp làng chạy Vy Phan tung ảnh bikini, y tá Loan Barbie khoe dáng nóng bỏng

🔥 Người đẹp làng chạy Vy Phan tung ảnh bikini, gặp khó khi chạy 42km

Trên trang cá nhân của mình, chân chạy nổi tiếng Vy Phan có màn “đốt mắt” bạn bè và người hâm mộ bằng bộ ảnh bikini nóng bỏng trên bãi biển. Bộ ảnh được cô thực hiện trong dịp nghỉ lễ vừa qua nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen. Thậm chí có nhiều bình luận bày tỏ sự trầm trồ, suýt không nhận ra Vy Phan so với hình ảnh khỏe khoắn thường thấy trên đường chạy.

Vy Phan tung ảnh bikini nóng bỏng

Cũng trong dịp lễ vừa qua, Vy Phan đã tham gia tranh tài tại cự ly 42km giải Cần Giờ Marathon 2026 diễn ra ngày 1/5 tại TP.HCM. Tuy nhiên, Vy Phan cho biết cô không có thành tích tốt bởi thời tiết quá nóng.

Người đẹp gặp khó trên đường chạy 42km tại Cần Giờ

“Tôi gần như không còn đi nổi sau 10km đầu tiên. Tôi chủ động giảm tốc độ, chỉ hướng đến việc về đích an toàn chứ không tranh chấp thành tích nữa”, Vy Phan chia sẻ. Giải đấu tiếp theo mà Vy Phan sẽ tham gia là Cần Thơ Marathon 2026 diễn ra vào ngày 10/5.

💪 Y tá chạy bộ Loan Barbie “đốt mắt” trong phòng gym

Sau khi lần đầu bị “DNF” (không hoàn thành cuộc đua) tại giải địa hình Hà Nội Mountain Trail (HMT) 2026 diễn ra vào giữa tháng 4, Loan Barbie đã trở lại tập luyện mạnh mẽ. Nữ y tá đam mê chạy bộ tích cực thực hiện các buổi chạy trail kéo dài hàng giờ để tăng cường kỹ năng chạy địa hình.

Loan Barbie tích cực tập gym tăng thể lực

Song song đó, Loan Barbie còn tích cực tập luyện trong phòng gym để tăng cường thể lực. Đặc biệt, cô nàng chú ý các bài tập đạp đùi với tạ nặng nhằm tăng sức mạnh của chân và cơ bắp. Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, hình ảnh tập luyện trong phòng gym của Loan Barbie thu hút sự chú ý, nhận nhiều lời khen từ mọi người.

Người đẹp chia sẻ hiện tại, cô dành khoảng 5 buổi tập gym trong tuần. Loan Barbie cho biết cô đã có lịch thi đấu dày đặc ở các giải đấu lớn nhỏ cho đến hết năm, gần nhất sẽ là một giải chạy tại Hải Phòng vào ngày 17/5 tới.