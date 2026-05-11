Bảng xếp hạng Asian Cup 2027, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng A TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Saudi Arabia (Chủ nhà) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CHDCND Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng C TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng D TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng E TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 United Arab Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Yemen/Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng F TT Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ 1 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0

* Tại Asian Cup 2027, 6 đội đứng đầu bảng, 6 đội nhì bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Vì vậy, cuộc cạnh tranh điểm số và hiệu số hứa hẹn rất quyết liệt ngay từ những lượt trận đầu tiên. * Nếu bằng điểm sẽ xét thành tích đối đầu trực tiếp, nếu vẫn bằng nhau mới xét hiệu số bàn thắng bại, tiếp theo là số bàn thắng ghi được, chỉ số fair-play và bốc thăm.

Asian Cup 2027 là kỳ Asian Cup thứ 19 trong lịch sử, đồng thời là giải vô địch bóng đá nam lớn nhất châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Giải đấu diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia với sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia.

Asian Cup 2027 đánh dấu sự trở lại của giải đấu theo chu kỳ 4 năm truyền thống sau khi Asian Cup 2023 phải lùi sang năm 2024 vì những biến động liên quan tới công tác đăng cai. Đương kim vô địch Qatar bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương lần thứ ba liên tiếp.

Giải đấu tiếp tục áp dụng thể thức 24 đội chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Từ vòng knock-out, các trận đấu sẽ thi đấu loại trực tiếp, có hiệp phụ và luân lưu nếu cần.