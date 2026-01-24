Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thầy Kim nói gì về Quốc Việt và Đình Bắc?

Cập nhật kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam chơi rất quyết tâm trước U23 Hàn Quốc trong hiệp đấu thứ nhất. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik còn ghi bàn duy nhất ở hiệp đấu này. Phút 30, Quốc Việt lập công bằng cú đá bằng chân trái đưa bóng đi vô cùng hiểm hóc.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gỡ hòa vào phút 69 nhờ công của Lee Tae Won. Nhưng Đình Bắc giúp U23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn vào phút 71 bằng cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc. Thật không may khi vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhờ công của Shin Min Ha, khiến trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ.

Quyết tâm có lời chia tay đẹp

U23 Việt Nam sẽ phải nhanh chóng gạt đi nỗi thất vọng sau trận bán kết không như ý, khi “Những chiến binh sao vàng” thua U23 Trung Quốc 0-3. HLV Kim Sang Sik khẳng định các học trò của ông vẫn sẽ thể hiện phiên bản tốt nhất, dù giấc mơ vô địch đã khép lại.

HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: “Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc. Từ trận đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi liên tục phải đối đầu với những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự tiến bộ của toàn đội: “Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong suốt giải đấu này. Tôi hài lòng với những gì đội bóng đạt được, nhưng vẫn còn không ít dư địa để tiếp tục cải thiện”.