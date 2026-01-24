Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thầy Kim nói gì về Quốc Việt và Đình Bắc?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Auxerre vs Paris Saint-Germain
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Pisa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thầy Kim nói gì về Quốc Việt và Đình Bắc?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik sẽ có những chia sẻ đáng chú ý sau trận tranh hạng ba U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Cập nhật kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam chơi rất quyết tâm trước U23 Hàn Quốc trong hiệp đấu thứ nhất. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik còn ghi bàn duy nhất ở hiệp đấu này. Phút 30, Quốc Việt lập công bằng cú đá bằng chân trái đưa bóng đi vô cùng hiểm hóc.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc gỡ hòa vào phút 69 nhờ công của Lee Tae Won. Nhưng Đình Bắc giúp U23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn vào phút 71 bằng cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc. Thật không may khi vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhờ công của Shin Min Ha, khiến trận đấu phải bước vào 2 hiệp phụ. 

Quyết tâm có lời chia tay đẹp

U23 Việt Nam sẽ phải nhanh chóng gạt đi nỗi thất vọng sau trận bán kết không như ý, khi “Những chiến binh sao vàng” thua U23 Trung Quốc 0-3. HLV Kim Sang Sik khẳng định các học trò của ông vẫn sẽ thể hiện phiên bản tốt nhất, dù giấc mơ vô địch đã khép lại.

HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc

HLV Kim Sang Sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: “Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến tất cả trước U23 Hàn Quốc. Từ trận đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi liên tục phải đối đầu với những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sự tiến bộ của toàn đội: “Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong suốt giải đấu này. Tôi hài lòng với những gì đội bóng đạt được, nhưng vẫn còn không ít dư địa để tiếp tục cải thiện”.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương
Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương

1 ngày trước trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã gửi tới thầy trò HLV Lee Min-sung một thông điệp đầy sức nặng. Tờ Chosun...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/01/2026 22:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN