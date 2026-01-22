Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thẻ đỏ của Lý Đức ở U23 châu Á có thể kèm án phạt tiền, mức phạt bao nhiêu?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Chiếc thẻ đỏ trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 với đội tuyển U23 Trung Quốc có thể khiến Lý Đức của U23 Việt Nam bị treo giò ít nhất một trận. Ngoài ra, Lý Đức có thể bị phạt tiền không và nếu có thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Ở trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trung vệ Phạm Lý Đức đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì bị cho là đã “đánh nguội” một cầu thủ đối phương.

Theo Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức (DEC) của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thì một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò ít nhất một trận kế tiếp. Nhưng đây là mức “ít nhất” nếu cầu thủ có hành vi phi thể thao với đối thủ hoặc với người khác (không phải trọng tài); còn nếu hành vi của cầu thủ đó bị xác định là “hành vi bạo lực” thì án treo giò sẽ dài hơn: Ít nhất 3 trận hoặc ít nhất 2 tháng.

Mức 3 trận là mức nặng, vì ngay cả khi giải đấu đã kết thúc mà cầu thủ chưa hết án treo giò (ví dụ sau khi hết giải U23), thì phần còn lại của mức án sẽ được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia ở các giải đấu tiếp theo (nếu cầu thủ đó được triệu tập lên ĐTQG).

Án phạt cấm thi đấu ít nhất 3 trận hoặc ít nhất 2 tháng cho hành vi bạo lực. Ảnh: DEC.

Án phạt cấm thi đấu ít nhất 3 trận hoặc ít nhất 2 tháng cho hành vi bạo lực. Ảnh: DEC.

Mà như vậy vẫn chưa hết. Theo điều 48.2 của DEC thì tất cả các trường hợp cầu thủ bị truất quyền thi đấu do hành vi vi phạm nghiêm trọng còn bị phạt tiền ít nhất là 1.000 đôla Mỹ (hơn 26 triệu đồng).

Các trường hợp bị truất quyền thi đấu đều bị phạt ít nhất 1.000 đôla Mỹ. Ảnh: DEC.

Các trường hợp bị truất quyền thi đấu đều bị phạt ít nhất 1.000 đôla Mỹ. Ảnh: DEC.

Ngay tại giải U23 châu Á 2026 đã có tiền lệ. Chẳng hạn, cầu thủ Ayoub Mohamed Aloui của U23 Qatar bị thẻ đỏ trong trận với U23 Syria ngày 10/1 thì bị treo giò 1 trận và bị phạt 1.000 đôla, theo danh sách các quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức (DEC) tại giải U23 châu Á 2026.

Quyết định mới nhất của DEC là vào ngày 13/1, dành cho cầu thủ của U23 Qatar. Ảnh: DEC/ AFC.

Quyết định mới nhất của DEC là vào ngày 13/1, dành cho cầu thủ của U23 Qatar. Ảnh: DEC/ AFC.

Dù sao, DEC mới có quyết định mới nhất vào ngày 13/1, sau đó chưa có tiếp, nên chúng ta sẽ phải chờ văn bản chính thức của họ để biết mức phạt dành cho Lý Đức, vì trước hết cần xác định vi phạm của anh là ở mức độ nào đã.

