Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Auxerre vs Paris Saint-Germain
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Pisa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

1 ngày trước trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã gửi tới thầy trò HLV Lee Min-sung một thông điệp đầy sức nặng. Tờ Chosun nhấn mạnh rằng bóng đá nước nhà đang bị “tổn thương lòng tự trọng” và các cầu thủ phải gỡ gạc lại tất cả khi gặp U23 Việt Nam.

Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương - 1

Chosun mở đầu: “Tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, đã để thua 0-1 trước U23 Nhật Bản trong trận bán kết. Như vậy, Hàn Quốc đã trải qua kỳ thứ 3 liên tiếp không thể tiến vào chung kết. Đội sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

Nếu nhìn vào tỷ số thua 0-1 trước U23 Nhật Bản, nhiều người có thể nói đây là một trận đấu khá cân bằng, nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác. Nhật Bản vượt trội về chiến thuật, các pha phối hợp, thậm chí cả những chi tiết xử lý cơ bản.

Trong khi đó U23 Hàn Quốc để lộ ra nhiều khoảng trống. Lối chơi pressing lỏng lẻo, hàng phòng ngự không kiểm soát được không gian để đối phương thực hiện những đường chuyền xuyên phá. Trong khi Nhật Bản thể hiện lối chơi bóng đá hiện đại, chú trọng nhịp độ và sức ép, thì Hàn Quốc dường như vẫn mắc kẹt trong lối chơi cũ.

Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương - 2

Điều gây sốc hơn nữa là sự chênh lệch tuổi tác. Độ tuổi trung bình của Hàn Quốc là 21,1, trong khi của Nhật Bản là 19,4, khiến họ trở thành đội có tuổi trung bình thấp nhất tham gia giải đấu. Trên thực tế, đội hình của Nhật Bản còn có nhiều sinh viên”.

Theo Chosun, màn thể hiện của U23 Hàn Quốc là rất kém triển vọng, và nó đặt ra nhiều áp lực cho bóng đá xứ kim chi vì lứa U23 này chính là các trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia.

“Thế hệ mới của đội tuyển quốc gia không tìm thấy câu trả lời nào trước sức ép từ Nhật Bản. Huấn luyện viên dường như đã lên kế hoạch thiếu sót và các cầu thủ thiếu ý chí chiến đấu đều thể hiện rõ. Chính ông Lee Min-sung đã thừa nhận điều đó ‘Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rụt rè’. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi lo lắng về tương lai.

Lòng tự trọng của bóng đá Hàn Quốc đã bị tổn thương. Giờ đây, trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Không những về kết quả mà đội còn phải thể hiện lối chơi ấn tượng. Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với câu hỏi: họ có thể thay đổi được gì thông qua thất bại ở giải đấu này?”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

U23 Việt Nam mất bao nhiêu tiền thưởng khi để thua U23 Trung Quốc?
U23 Việt Nam mất bao nhiêu tiền thưởng khi để thua U23 Trung Quốc?

Thất bại 0–3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 vào tối 20/1/2026 không chỉ khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết lịch sử, mà...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 12:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN