Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV Puche nhận xét thầy trò Kim Sang Sik

Bodø / Glimt vs Manchester City 21/01/26 - Trực tiếp
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
2
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV Puche nhận xét thầy trò Kim Sang Sik

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

HLV Antonio Puche sẽ có những chia sẻ đáng chú ý sau cuộc đấu hấp dẫn giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026.

Diễn biến
HLV HLV Antonio Puche tự hào với kết quả

HLV HLV Antonio Puche tuyên bố: "Tôi nghĩ U23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt".

U23 Trung Quốc thắng đậm, giành vé chung kết

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã diễn ra theo cách không thể mường tượng. Chấn thương của Hiểu Minh trong hiệp 1 đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam trong hiệp 2. Để rồi U23 Trung Quốc tận dụng quá tốt tình thế, ghi bàn và giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ không đáng có của Lý Đức ở phút 74. 

U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0, đối đầu U23 Nhật Bản ở chung kết.

HLV Antonio Puche tự tin trước ngày đối đầu U23 Việt Nam

Trước ngày U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam (22h30, 20/1), HLV Antonio Puche cho biết ông hiểu rõ đoàn quân HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi hiểu họ vì hai đội đã gặp nhau 3 lần trong 2 năm qua. U23 Việt Nam tổ chức rất tốt, tấn công hay, và khả năng chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng. Trận đấu tới chắc chắn rất rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi cũng biết đối thủ của mình như thế nào. 

HLV&nbsp;Antonio Puche sẵn sàng cùng các học trò đối đầu U23 Việt Nam

Trước giải, chúng tôi đặt mục tiêu nỗ lực giải quyết từng trận. Giờ chúng tôi đã có mặt ở bán kết, đây là thành tựu lớn, giấc mơ đã thành hiện thực. Chúng tôi sẽ chiến đấu để vào chung kết. Khi đã có mặt ở đây, không ai muốn thất bại".

Báo Trung Quốc lo hàng công yếu ớt, sẵn sàng tử thủ để ngăn cản U23 Việt Nam
Báo Trung Quốc lo hàng công yếu ớt, sẵn sàng tử thủ để ngăn cản U23 Việt Nam

U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào đến bán kết giải U23 châu Á. Trước trận đấu với U23 Việt Nam (22h30 ngày 20/1, giờ Hà Nội), báo chí Trung Quốc đặc...

Theo Anh Khoa - Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-20/01/2026 23:27 PM (GMT+7)
