Trực tiếp họp báo U23 Trung Quốc - U23 Việt Nam: HLV Puche nhận xét thầy trò Kim Sang Sik

Diễn biến Diễn biến chính HLV HLV Antonio Puche tự hào với kết quả HLV HLV Antonio Puche tuyên bố: "Tôi nghĩ U23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Kế hoạch của chúng tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và chúng tôi đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã thi đấu rất tốt". U23 Trung Quốc thắng đậm, giành vé chung kết Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã diễn ra theo cách không thể mường tượng. Chấn thương của Hiểu Minh trong hiệp 1 đã ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam trong hiệp 2. Để rồi U23 Trung Quốc tận dụng quá tốt tình thế, ghi bàn và giành vé vào chung kết. U23 Việt Nam tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ không đáng có của Lý Đức ở phút 74. U23 Trung Quốc giành chiến thắng 3-0, đối đầu U23 Nhật Bản ở chung kết.

HLV Antonio Puche tự tin trước ngày đối đầu U23 Việt Nam

Trước ngày U23 Trung Quốc đối đầu U23 Việt Nam (22h30, 20/1), HLV Antonio Puche cho biết ông hiểu rõ đoàn quân HLV Kim Sang Sik: "Chúng tôi hiểu họ vì hai đội đã gặp nhau 3 lần trong 2 năm qua. U23 Việt Nam tổ chức rất tốt, tấn công hay, và khả năng chuyển đổi trạng thái rất ấn tượng. Trận đấu tới chắc chắn rất rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi cũng biết đối thủ của mình như thế nào.

HLV Antonio Puche sẵn sàng cùng các học trò đối đầu U23 Việt Nam

Trước giải, chúng tôi đặt mục tiêu nỗ lực giải quyết từng trận. Giờ chúng tôi đã có mặt ở bán kết, đây là thành tựu lớn, giấc mơ đã thành hiện thực. Chúng tôi sẽ chiến đấu để vào chung kết. Khi đã có mặt ở đây, không ai muốn thất bại".