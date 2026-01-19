Thủ môn Li Hao - “Vạn Lý Trường Thành di động” của U23 Trung Quốc

Thủ môn Li Hao xuất sắc đến mức nào?

Tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Li Hao đã liên tục có những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo U23 Trung Quốc. Thủ môn Li Hao chơi rất vững vàng, có nhiều pha cứu thua không tưởng và được so sánh với thủ môn Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam.

Sau 4 trận đã đấu, tính cả hai hiệp phụ ở trận gặp U23 Uzbekistan cũng như những phút bù giờ, U23 Trung Quốc mới ghi được vẻn vẹn 1 bàn thắng ở trận gặp U23 Australia. Thế nhưng, U23 Trung Quốc vẫn lọt tới bán kết bởi sự chắc chắn của hàng thủ hay chính xác hơn là phong độ hoàn hảo của thủ môn Li Hao.

U23 Trung Quốc là đội ghi ít bàn nhất trong 4 đội lọt vào bán kết, nhưng họ lại là đội duy nhất trong cả 16 đội tranh tài ở VCK U23 châu Á 2026 chưa để thủng lưới bàn nào. Thủ môn Li Hao (sinh năm 2004) với chiều cao 1m88, sải tay dài, phản xạ nhanh nhẹn và chưa mắc bất cứ sai lầm nào chính là điểm tựa vững chắc của U23 Trung Quốc.

Thủ môn Li Hao từng là 1 trong 50 cầu thủ bóng đá trẻ Trung Quốc gia nhập Học viện của CLB lừng danh Atletico Madrid tại Tây Ban Nha. Đây là một phần trong sáng kiến “Ngôi sao hy vọng bóng đá Trung Quốc” được tập đoàn Wanda tạo ra nhằm khuyến khích sự phát triển của các cầu thủ bóng đá trẻ Trung Quốc. Tại đây, Li Hao thần tượng thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid và luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ đạt đến đẳng cấp cao nhất.

Sau khi trở về Trung Quốc và chơi cho Beijing Wanda, Li Hao có thời điểm trở lại Atletico Madrid vào năm 2023 và trở thành cầu thủ Trung Quốc thứ hai ký hợp đồng với đội bóng này sau Xu Xin. Mùa 2023/2024, Li Hao là thành viên của Atletico Madrid B nhưng không được ra sân mà có thời điểm được cho Cornella mượn rồi khoác áo đội bóng này trong mùa 2024/2025. Hiện tại, Li Hao đang khoác áo Qingdao West Coast.

Từ năm 2021 đến nay, Li Hao lần lượt chơi cho các đội U17, U20 và giờ là U23 Trung Quốc. Trong 3 trận đấu vòng bảng và trận tứ kết vừa qua của U23 Trung Quốc, Li Hao đã có rất nhiều pha cứu thua, duy trì hy vọng và thậm chí trực tiếp mang đến chiến thắng cho đội nhà. Mới nhất, khi đối đầu hàng công rất mạnh của U23 Uzbekistan, Li Hao đã có tới 7 pha cứu thua rồi sau đó cản được một quả phạt đền ở loạt sút luân lưu. Những thống kê này đã đóng góp trực tiếp vào trận thắng đầy nhọc nhằn và kịch tính của U23 Trung Quốc.

Tất nhiên, những thành công này của Li Hao giúp anh nhận được vô số lời khen. Truyền thông Trung Quốc gọi Li Hao là “Vạn Lý Trường Thành di động” của U23 Trung Quốc. Thậm chí, không ít chuyên gia, người hâm mộ U23 Trung Quốc còn… lo lắng rằng đội bóng đang quá phụ thuộc vào Li Hao để mơ tới kỳ tích.

Tại vòng bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc vào ngày 20/1. Chắc chắn, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, quả cảm của U23 Trung Quốc và đương nhiên cần tìm ra giải pháp dứt điểm hiệu quả nhất để đánh bại thủ môn Li Hao.