Trước trận bán kết VCK U23 châu Á 2026: Ba ưu - nhược của U23 Trung Quốc mà HLV Kim Sang-sik không thể bỏ qua

Đầu tiên, lối chơi phòng ngự chính là yếu tố giúp U23 Trung Quốc làm nên chiến tích lịch sử: lần đầu tiên vào bán kết giải U23 châu Á 2026. Sau 4 trận, đội quân của HLV Antonio Puche là đội duy nhất chưa một lần thủng lưới.

Trung bình mỗi trận U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 36,6% thời lượng. Dù gặp bất cứ đối thủ nào, kể cả U23 Thái Lan, họ luôn là đội kiểm soát bóng ít hơn. Với trận đấu có tính chất quan trọng như tứ kết gặp U23 Uzbekistan, Long chi đội triệt thoái hẳn về phần sân nhà và chỉ cầm bóng 29%.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi U23 Trung Quốc là đội hứng chịu nhiều cú dứt điểm từ phía đối phương nhất giải, với 67 cú sút, trung bình 16,7 cú mỗi trận. Thế nhưng cho đến nay, đội quân của HLV Antonio vẫn chưa thủng lưới. Ngoài sự lăn xả của các cầu thủ, tài năng của thủ môn Li Hao chính là lời giải thích.

U23 Trung Quốc vào bán kết với thành tích giữ sạch lưới cả 4 trận.

Với 24 cú sút trúng đích phải nhận, Li Hao đã cản phá thành công 100% để rồi đứng đầu danh sách thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất giải. Như truyền thông Trung Quốc ca ngợi, chỉ cần 4 trận, Li Hao đã nâng tầm bản thân thành một huyền thoại.

HLV Antonio tiết lộ, lối chơi phòng ngự phản công được thiết kế để U23 Trung Quốc đương đầu với các đối thủ lớn ở VCK U23 châu Á 2026, và khi nó đang mang lại hiệu quả, không có lý do gì phải thay đổi.

Về phòng ngự, như đã nói, U23 Trung Quốc thực sự tốt. Nhưng khả năng phản công của họ không mấy ấn tượng. Đây là lưu ý thứ hai.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam theo dõi U23 Trung Quốc trên khán đài. (Ảnh: Tedtran TV)

Trong bóng đá hiện đại, kỹ năng chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. HLV Antonio cũng hiểu điều đó, nhưng để thực thi là một quá trình dài. Bốn trận đã qua, Long chi đội chỉ tung ra 30 cú sút, bình quân 7,5 cú mỗi trận. Điều đáng nói, phần lớn số này đều không gây ra mối đe dọa cho đối thủ khi chỉ 4 (13,3%) trúng đích. Họ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn, và nó đến từ pha bóng cố định trong trận thắng U23 Australia.

Cuối cùng, vấn đề U23 Trung Quốc phải đối mặt chính là sức ép về thể lực. Lối chơi phòng ngự và liên tục chạy theo quả bóng tiêu hao rất nhiều năng lượng và bào mòn thể lực. Các học trò của HLV Antonio lại vừa trải qua 120 phút đầy căng thẳng với U23 Uzbekistan và bước vào trận bán kết với 1 ngày nghỉ ít hơn U23 Việt Nam. Trước đó, họ cũng nghỉ ít hơn U23 Uzbekistan 1 ngày, khiến HLV Antonio chỉ trích Ban tổ chức về lịch thi đấu khiến đội của ông chịu thiệt thòi.

Đây chắc chắn là một chi tiết HLV Kim Sang-sik không bỏ qua khi lên kế hoạch cho trận bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium.

