Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thầy Kim nhận định về đối thủ lớn

Chờ duyên của HLV Kim Sang Sik

Thống kê cho thấy, kể từ năm 2003 – thời điểm SEA Games áp dụng độ tuổi U23 – bóng đá Việt Nam mới chỉ một lần đánh bại Thái Lan ở chung kết, chính là chiến tích năm 2022. Tuy nhiên, ký ức về AFF Cup 2024 vẫn còn nóng hổi, khi ĐT Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan sau hai lượt trận để đăng quang ngay trên đất đối thủ.

HLV Kim Sang Sik, một trong những nhân tố quan trọng làm nên chiến công ấy, đang đứng trước cơ hội tái hiện bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật ở một trận chung kết khác. Và đó là lý do để người hâm mộ có quyền tin vào một cái kết rực rỡ cho U22 Việt Nam ở màn thư hùng đỉnh cao sắp tới.