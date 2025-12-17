Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Thầy Kim nhận định về đối thủ lớn

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik SEA Games 33

(Họp báo chung kết bóng đá nam SEA Games 33, 10h30, 17/12) HLV Kim Sang Sik của U22 Việt Nam sẽ có những chia sẻ đáng chú ý về trận tranh tấm huy chương vàng.

Chờ duyên của HLV Kim Sang Sik

Thống kê cho thấy, kể từ năm 2003 – thời điểm SEA Games áp dụng độ tuổi U23 – bóng đá Việt Nam mới chỉ một lần đánh bại Thái Lan ở chung kết, chính là chiến tích năm 2022. Tuy nhiên, ký ức về AFF Cup 2024 vẫn còn nóng hổi, khi ĐT Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan sau hai lượt trận để đăng quang ngay trên đất đối thủ.

HLV Kim Sang Sik, một trong những nhân tố quan trọng làm nên chiến công ấy, đang đứng trước cơ hội tái hiện bản lĩnh và dấu ấn chiến thuật ở một trận chung kết khác. Và đó là lý do để người hâm mộ có quyền tin vào một cái kết rực rỡ cho U22 Việt Nam ở màn thư hùng đỉnh cao sắp tới.

Trận chung kết trong mơ của SEA Games 33

Ngay từ trước khi giải đấu khởi tranh, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã được dự đoán là hai ứng viên nặng ký nhất cho tấm huy chương vàng. Và những gì cả hai đã thể hiện càng khiến cuộc so tài này xứng đáng là “chung kết trong mơ” của môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games trên đất Thái Lan.

