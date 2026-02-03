"Trai hư" Kyrgios gây sốt Australian Open: Khoe người yêu mới giống hệt tình cũ

Kyrgios và màn ra mắt bạn gái mới gây xôn xao

Australian Open 2026 tuy đã khép lại nhưng hậu trường vẫn dậy sóng bởi Nick Kyrgios, tay vợt nước chủ nhà nổi tiếng cá tính và lắm thị phi. Lần này, “Trai hư” của làng tennis không gây chú ý vì vợt gãy hay tranh cãi trọng tài, mà bởi màn ra mắt bạn gái mới ngay tại Melbourne, với ngoại hình được nhận xét là “bản sao” của tình cũ Costeen Hatzi.

Kyrgios và bạn gái mới có ngoại hình khá giống tình cũ

Xuất hiện trong những ngày đầu giải, Kyrgios bị bắt gặp thân mật bên một cô gái lạ tại một nhà hàng ở Melbourne. Cả hai không giấu được sự gần gũi khi nắm tay, ôm eo và trao nhau những ánh nhìn đầy tình cảm trong buổi hẹn hò tối, nhanh chóng lọt vào ống kính giới săn ảnh. Theo truyền thông Australia, người đẹp mới sánh bước bên Kyrgios là Alexia Alessi, hiện làm trong lĩnh vực marketing và quản lý thương hiệu.

“Gu” không đổi và Kyrgios vẫn là tâm điểm

Điều khiến mạng xã hội bàn tán không ngớt là việc Alexia Alessi có nhiều nét tương đồng với Costeen Hatzi, bạn gái cũ gắn bó lâu năm của Kyrgios. Từ mái tóc đen dài, phong cách thời trang đến thần thái, cả hai được nhận xét là “giống nhau đến khó tin”, khiến không ít người đùa rằng Kyrgios “có gu rất rõ ràng”.

Đây là Costeen Hatzi, bạn gái cũ của Kyrgios

Trước đó, Kyrgios và Costeen Hatzi chia tay vào tháng 3/2025 sau gần 4 năm bên nhau. Cả hai đều giữ im lặng về lý do tan vỡ, chỉ úp mở rằng kết thúc trong êm đẹp. Trong thời gian hẹn hò, Hatzi từng theo Kyrgios khắp các giải đấu lớn và trở thành gương mặt quen thuộc trên khán đài.

Sau chia tay, Kyrgios nhiều lần vướng tin đồn tình cảm, từ các bình luận “thả thính” trên mạng xã hội đến nghi vấn du lịch cùng sao truyền hình thực tế. Tuy nhiên, phải đến Australian Open năm nay, anh mới công khai xuất hiện bên một người phụ nữ mới, như một cách khẳng định cuộc sống mới.