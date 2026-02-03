Sự khác biệt lớn nhất giữa Alcaraz và phần còn lại của thế hệ mới không nằm ở cú thuận tay hay tốc độ. Nó nằm ở niềm tin không lay chuyển rằng trận đấu chưa bao giờ kết thúc.

Bước ngoặt không đến từ một game thắng dễ. Nó đến từ một pha bóng ở set hai, khi Djokovic tung cú đánh mà 99% tay vợt sẽ bỏ cuộc. Alcaraz lao người, trả bóng trong thế tuyệt vọng, rồi ngay lập tức chiếm thế chủ động ở cú đánh kế tiếp.

Cú thuận tay dọc dây ấy không chỉ mang về break point. Nó mang về quyền kiểm soát cảm xúc.

Alcaraz gào “Vamos”, đưa tay lên tai, như thể ra hiệu cho cả sân đấu rằng, tôi đã vào nhịp.

Từ khoảnh khắc đó, trận đấu đổi chiều. Không phải vì Djokovic chơi tệ hơn, mà vì Alcaraz buộc anh phải chạy thêm một bước, đánh thêm một cú, suy nghĩ thêm nửa giây, thứ xa xỉ mà một tay vợt 38 tuổi không còn nhiều.

Ở set ba và bốn, Alcaraz bắt đầu thể hiện thứ tennis khiến anh trở nên độc nhất:

- Biến phòng ngự thành tấn công trong nháy mắt.

- Đổi hướng bóng ở thời điểm muộn nhất .

- Đánh những cú winner không phải vì “có thể”, mà vì “phải làm”.

Djokovic vẫn ở đó, vẫn chiến đấu, vẫn tìm kiếm những cú đánh kỳ diệu từng cứu ông trước Sinner. Nhưng càng về cuối, những cú winner ấy thiếu đi vài centimet, vài phần trăm năng lượng, vài nhịp chân.

Và trước một đối thủ trẻ hơn 16 tuổi, những thiếu hụt nhỏ ấy là "án tử".