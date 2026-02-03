Nóng nhất thể thao sáng 3/2: Chú Nadal nói Alcaraz "gặp may"

Chú Nadal nói Alcaraz "gặp may"

Carlos Alcaraz vừa giành chức vô địch Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp, qua đó trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22. Tuy nhiên, Toni Nadal, chú ruột của huyền thoại Rafael Nadal, cho rằng đồng hương của mình đang “gặp may” vì không phải đối đầu với những đối thủ có đẳng cấp cao.

Alcaraz vừa bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu là Australian Open

Trong cuộc phỏng vấn với đài radio Onda Cero, ông Toni nói: “Alcaraz có thể chất đặc biệt, kỹ thuật xuất sắc, và ngoài ra, cậu ấy còn gặp may khi đối thủ của cậu ấy có đẳng cấp thấp hơn. Trước đây, khi bạn ra sân gặp Del Potro, Andy Murray hay Stan Wawrinka, bạn biết chắc mình sẽ phải khổ sở và trận đấu sẽ rất khó khăn. Nếu họ có một ngày thăng hoa, họ hoàn toàn có thể đánh bại bạn”.

Alcaraz rút lui khỏi Rotterdam Open

Alcaraz dự kiến góp mặt ở Rotterdam Open, giải ATP 500 khởi tranh vào ngày 9/2. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi sau khi anh đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết Australian Open vừa qua.

Trận chung kết Australian Open diễn ra vào ngày 1/2, trong khi Rotterdam Open chỉ bắt đầu sau đó đúng 1 tuần. Điều này khiến việc Alcaraz kịp di chuyển sang Hà Lan và thi đấu ở giải ATP 500 trở nên vô cùng khó khăn.

Vì vậy, anh quyết định nghỉ ngơi thay vì vội vàng dự Rotterdam Open. Ban tổ chức giải đã thông báo việc Alcaraz rút lui thông qua bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội: “Alcaraz sẽ không bảo vệ danh hiệu tại Rotterdam. Nhà vô địch Australian Open kết luận rằng sau những nỗ lực trong hai tuần qua, anh cần thêm thời gian trước khi trở lại thi đấu. Chúng tôi chúc Alcaraz sớm hồi phục”.

Khabib nghĩ Tyson Fury tái xuất vì đã “tiêu hết tiền”

Cựu vô địch hạng nhẹ UFC Khabib Nurmagomedov cho rằng Tyson Fury đã “tiêu hết tiền” trước khi tiếp tục “quay xe” tái xuất thêm một lần nữa. Võ sĩ người Nga nói: “Tôi nghĩ Tyson Fury đã tuyên bố giải nghệ rồi trở lại tới 5 lần rồi. Mỗi mùa hè, anh ta lại giải nghệ. Tôi nghĩ trước kỳ nghỉ, anh ta tuyên bố giải nghệ. Rồi tôi nghĩ anh ta tiêu hết tiền và quay lại. Đó là cảm giác của tôi”.

Tuy vậy, Fury đã bác bỏ những nhận xét đó, khẳng định chính tình yêu với môn thể thao này đã kéo anh trở lại. “Tôi thực sự đã giành mọi thứ, từ các danh hiệu khu vực ở Anh cho tới các đai vô địch thế giới siêu hạng… hai lần là võ sĩ của năm. Hai lần của Ring Magazine. WBC… tất cả. Mọi danh hiệu thế giới tôi từng tranh đai… với tôi, chẳng có gì khác ngoài nghiệp đánh nhau. Tôi yêu môn này. Tôi trở lại không phải vì tiền”, Fury nói trong video đăng trên trang cá nhân.

Russell thách thức Verstappen

George Russell bày tỏ quyết tâm tự đưa mình vào cuộc đua vô địch mùa giải năm nay, sau khi Mercedes gây ấn tượng với chiếc xe tại buổi chạy thử đầu tiên trước mùa giải ở Barcelona tuần trước. Tay đua người Anh nói: “Tôi rất mong điều đó xảy ra và tôi thực sự muốn đối đầu trực diện với Max [Verstappen].

Chúng tôi đều biết Red Bull luôn có một chiếc xe xuất sắc. Kể cả trong những năm Mercedes thống trị, chính động cơ mới là thứ khiến họ bị hạn chế, chứ không phải chiếc xe. Chúng tôi biết Max giỏi thế nào. Cậu ấy chắc chắn sẽ góp mặt trong cuộc chiến mùa này, điều đó thật tuyệt”.